Ulss 9: «Covid e carenza di personale hanno rallentato l'attuazione delle schede ospedaliere»

Sugli organici e la programmazione degli ospedali di Bussolengo, Villafranca e Malcesine, l'Ulss 9 Scaligera risponde per le rime al comitato per la difesa dell’ospedale Magalini e al sindacato Fp Cgil. Il comitato ha organizzato per sabato prossimo, 3 ottobre, un flash mob davanti all'ospedale di Villafranca per chiedere miglioramenti per la struttura. Simone Mazza di Fp Cgil Verona, invece, ha messo a confronto quanto pianificato dalla Regione Veneto per gli ospedali scaligeri con lo stato attuale dei nosocomi, rilevando una forte carenza di posti letto.

Proprio dalla ricognizione svolta da Mazza comincia la lunga replica dell'Ulss, la quale ha ricordato in premessa che la pianificazione approvata dalla Regione risale al 2019 e quindi «non tiene conto della profonda riorganizzazione che il sistema ospedaliero si è dovuto dare in questi anni per far fronte all'emergenza Covid-19», si legge nella nota dell'azienda socio-sanitaria scaligera. L'emergenza coronavirus ha infatti rallentato l'attuazione delle schede ospedaliere redatte dall'ente regionale.

L'Ulss 9 Scaligera ha inoltre ricordato il suo impegno per migliorare l'offerta di servizi sanitari a favore dei cittadini nel rispetto della programmazione. Un impegno concretizzato in investimenti in nuove dotazioni tecniche, nell'ammodernamento delle sedi esistenti e nella realizzazione di nuove strutture e nell'assunzione di personale per far fronte al fabbisogno del territorio. Assunzioni che non coprono del tutto la carenza di medici e infermieri, ma questo non è un problema solo veronese. La carenza di personale sanitario è un tema di portata nazionale ed è il principale ostacolo all'attuazione delle schede ospedaliere.

«Come azienda - ha spiegato il direttore generale Pietro Girardi - abbiamo attuato tutte le misure a disposizione per assumere nuovo personale e sopperire alle carenze, e continueremo ad adoperarci in tal senso». In particolare, per quanto riguarda l'ospedale di Villafranca, attualmente 11 incarichi di primario su 14 sono coperti e per i tre mancanti (cardiologia, ortopedia e oculistica) sono state attivate le procedure di assunzione. Dall’inizio del 2020, inoltre, solo al Magalini vi sono state 394 assunzioni tra personale sanitario, tecnico e amministrativo. A fronte delle cessazioni, risulta un saldo positivo di 188 unità che ha permesso, tra l’altro, di aumentare la disponibilità di posti letto da 47 a 56 a partire dal 6 luglio 2022. Le prestazioni sono state sempre garantite da tutte le unità operative anche durante l’emergenza pandemica fino a quando, nel periodo più acuto della pandemia, le decisioni prese a livello nazionale e regionale hanno reso necessario rivedere l’organizzazione ospedaliera dando priorità alla cura dei pazienti Covid. «A tal riguardo - ha aggiunto Girardi - mi sento di escludere che il Magalini possa tornare a essere ospedale Covid nell’eventualità di una recrudescenza pandemica. Infatti, tolto il primo periodo di emergenza, in accordo con la Regione, abbiamo trovato soluzioni edilizie e tecnologiche che hanno permesso alla struttura ospedaliera di garantire le sue funzioni. Siamo in una nuova fase, grazie ai vaccini e alle nuove terapie disponibili, e a nessun livello una simile ipotesi è stata presa in considerazione. Anzi, l’integrazione della rete ospedaliera e il nuovo modello di sanità territoriale va in senso diametralmente opposto, con strutture intermedie diffuse sul territorio, gli ospedali di comunità, che andranno a sgravare i grandi poli ospedalieri quale quello di Villafranca dai ricoveri di pazienti che necessitano di cure a medio-bassa intensità».

Sugli ospedali di comunità, la programmazione regionale ne prevede sei nel Veronese, tra cui quelli di Bussolengo, Caprino, Isola della Scala e Malcesine. «Bussolengo - ha rimarca il direttore generale dell'Ulss 9 Scaligera - avrà la sua Casa della comunità e l’Ospedale di Comunità. Ci stiamo impegnando, auspicando tempi migliori sia dal punto di vista del recupero di risorse umane che da quello della pandemia, per attivarli il prima possibile».

La priorità a livello aziendale, ha proseguito Girardi, resta «il recupero delle prestazioni rimaste sospese durante la pandemia e tutto il nostro personale, che come sempre ringrazio per l’impegno e la dedizione, sta lavorando alacremente per raggiungere tale obiettivo nel minor tempo possibile. I volumi complessivi di prestazioni erogate nella prima parte dell'anno dimostrano un andamento migliore e crescente rispetto allo stesso periodo del 2021. L'obiettivo prevede un recupero di 10.183 prestazioni ambulatoriali e ne sono state erogate 9.818. Un risultato molto soddisfacente tenendo conto della situazione degli organici».

Infine, il tema della procreazione medicalmente assistita (Pma). Secondo il comitato per il Magalini, la Pma sarebbe stata cancellata dalle funzioni dell'ospedale di Villafranca. Ma Girardi evidenzia «un equivoco di fondo: il centro previsto non è stato cancellato e la programmazione ospedaliera non è stata modificata. Come già evidenziato dal primario di ostetricia e ginecologia Marco Torrazzina, che ha espletato tutte le richieste per attivare il centro Pma, sarà possibile dare corso alla programmazione appena avremo il personale dipendente necessario al fine di garantire il rispetto degli standard previsti e la sicurezza del paziente. Il Pma infatti necessita per gli standard di un numero adeguato di specialisti che al momento non abbiamo a disposizione e che è difficile reperire anche attraverso le selezioni concorsuali, dato che i ginecologi sono tra le specialità più carenti sul mercato del lavoro».