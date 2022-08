«L'ospedale Magalini è figlio di un dio minore?», sabato flash mob e Villafranca

Lunghe liste d'attesa e code al pronto soccorso, medici carenti e cooperative di medici che si turnano di notte e festivi. Questi sono alcuni dei problemi evidenziati dal Comitato a difesa dell'ospedale Magalini di Villafranca. Comitato che ha organizzato per sabato prossimo, 3 settembre, alle 11 un flash mob davanti alla struttura.

«L'ospedale Magalini è figlio di un dio minore?», si legge nel volantino che annuncia la manifestazione di sabato mattina. Volantino in cui vengono ricordati alcuni problemi sorti questa estate, come il mancato inserimento dell'ospedale di Villafranca nella rete veneta della Pma (procreazione medicalmente assistita) o i disagi per il nuovo numero del Cup (centro unico di prenotazione). Problemi che si sono aggiunti a quelli già presenti come i posti vacanti tra i primari e il personale medico.