Vaccini anti-Covid, Ulss 9 Scaligera attiva nuovo sistema di prenotazione

Attualmente possono prenotare la somministrazione gli ultraottantenni per le giornate di mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 marzo al centro di vaccinazione della Fiera di Verona

Cittadini in fila per la vaccinazione anti-Covid (Foto Facebook Pietro Girardi Ulss 9 Scaligera)

È disponibile una nuova modalità di prenotazione per le sedute vaccinali anti-Covid dell'Ulss 9 Scaligera. Tramite il nuovo sistema, qui accessibile, sono aperte attualmente le prenotazioni per gli ultraottantenni che non hanno ancora ricevuto la convocazione. Le somministrazioni si svolgeranno nelle giornate di mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 marzo al centro di vaccinazione della Fiera di Verona (Padiglione 10, Ingresso E). Al mattino sarà somministrato il vaccino Pfizer, mentre nel pomeriggio il vaccino disponibile è quello di AstraZeneca.

Tutte le informazioni aggiornate saranno pubblicate sul sito dell'Ulss 9.

La vaccinazione è gratuita, non obbligatoria ma raccomandata. In occasione della prima vaccinazione verrà programmato l'appuntamento per la seconda dose, necessaria a garantire la protezione.

Per eventuali informazioni o domande sull'opportunità di effettuare la vaccinazione, il consiglio è di consultare preventivamente il proprio medico di medicina generale.