Disservizi per il nuovo sistema informatico di Aoui. «La Regione come intende procedere?»

Richiamare Regione Veneto alle sue responsabilità sul nuovo Sio, il sistema informatico ospedaliero che tanti disagi sta creando all'interno dell'Aoui di Verona (Azienda ospedaliera universitaria integrata). È quello che vuole il sindacato Fp Cgil Veneto, convinto che le colpe sulla gestione dell'attuale transizione dal vecchio al nuovo sistema siano da ricercare ai vertici della sanità regionale e non all'interno dell'azienda ospedaliera scaligera.

Il nuovo sistema di digitalizzazione è infatti uno degli obiettivi strategici finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Ed è stata la Regione ad individuare l'Aoui di Verona come primo soggetto attuatore del Sio, il quale dovrebbe poi essere esteso a tutte le aziende socio-sanitarie regionali entro i tempi previsti per l'attuazione del Pnrr. «Val la pena sottolineare - hanno esordito Ivan Bernini e Sonia Todesco della Fp Cgil Veneto - che fin da giugno tutte le organizzazioni sindacali veronesi non hanno messo in discussione l’oggetto dell’obiettivo, ovvero la digitalizzazione e la creazione di un unico software. Ma hanno rappresentato alcune problematiche che potevano manifestarsi e che nel monitoraggio successivo si sono puntualmente dimostrate. Problemi che si sono aggravati con evidenti e denunciate ricadute non solo sui carichi di lavoro ma anche sui servizi e sull’utenza. Non a caso chiedevamo maggior cautela e gradualità nell'avvio della sperimentazione».

E già da giugno, Fp Cgil Veneto ha cercato di affrontare il tema con la Regione. «Gli interlocutori ai quali rivolgersi non potevano essere solo l'azienda ospedaliera, che suo malgrado si è trovata ad avviare la sperimentazione, né l'Azienda Zero che è ente strumentale che si occupa di appalti», hanno spiegato Bernini e Todesco, aggiungendo però che dalla Regione Veneto non sono arrivate né risposte né aperture al confronto. «Sono trascorsi tre mesi, il clima tra lavoratori e cittadini si sta invelenendo ed ancora la Regione fa orecchie da mercante - hanno dichiarato i due sindacalisti - L’impressione è che la direzione tecnica regionale abbia voluto tenersi fuori, consapevole dell’enormità del problema, e la direzione politica prenda tempo non sapendo come uscire dall’evidente stallo. Così, però, si stanno scaricando su Aoui, lavoratori e utenza una serie di problemi seri, "dimenticando" che quel sistema informatico dovrebbe entrare in uso in tutto il territorio regionale».

Bernini e Tedesco hanno quindi richiesto un incontro per sapere come Regione Veneto intende procedere. «E rivendichiamo che le questioni poste dal personale vengano considerate - hanno concluso i due rappresentanti di Fp Cgil Veneto - Ci pare che si sia lanciata una macchina a velocità folle per arrivare presto al traguardo da numeri uno e di fronte ai continui sbandamenti anziché rallentare si continua a spingere sull’acceleratore. Ma se l’obiettivo è arrivare non è certo la scelta corretta».