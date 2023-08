Nuovo sistema informatico Aoui Verona, Fp Cgil e Fials dichiarano stato d'agitazione: «Dopo due mesi ancora disservizi»

Fp Cgil e Fials Verona attraverso una nota hanno fatto sapere di aver dichiarato lo «stato di agitazione» nell'Azienda Ospedaliera Aoui Verona. Simone Mazza, responsabile Sanità per la Funzione Pubblica Fp Cgil Verona, ha spiegato così i motivi della decisione sindacale: «Il tema è quello dei continui disservizi creati dal nuovo programma informatico Trakcare (SIO) introdotto il 24 giugno scorso con la promessa da parte della Direzione che la migrazione sarebbe durata al massimo due settimane, invece a distanza di ormai quasi due mesi - ha evidenziato Simone Mazza - il personale riscontra ancora incomprensibili difficoltà nel far funzionare una tecnologia che dovrebbe semplificare il lavoro degli operatori e invece lo complica in maniera inaccettabile».

Lo stesso Simone Mazza ha quindi aggiunto: «A fronte delle continue segnalazione circa i malfunzionamenti del software e delle ripetute promesse che i disagi per il personale sanitario si sarebbero risolti in breve tempo, le risposte della Direzione dell’Ospedale si sono rivelate del tutto insoddisfacenti e non ci resta che dichiarare lo stato di agitazione. Non possiamo accettare che la responsabilità dei sanitari sia messa in pericolo dal cattivo funzionamento del nuovo software». Secondo quanto spiegato nella nota della Cgil Verona la procedura di sciopero per i servizi pubblici essenziali prevederebbe «l’esperimento delle procedure di raffreddamento al termine delle quali, in mancanza di una intesa, le organizzazioni sindacali avranno la facoltà di indire lo sciopero».

In base a quanto riportato da Fp Cgil e Fials Verona, tra le ragioni che avrebbero portato alla suddetta decisione vi sarebbero una serie di motivi, quali la considerazione che il nuovo programma informatico avrebbe reso la gestione dei ricoveri «difficoltosa a causa dell’assoluta frammentarietà e macchinosità dei processi di normale gestione dei pazienti, dall’accoglimento all’immissione in lista operatoria, dal ricovero al trasferimento in sala operatoria». Oltre a ciò, lamentano i sindacati, anche la gestione delle terapie farmacologiche nei reparti sarebbe divenuta «complessa al limite della impraticabilità». Più in generale, secondo Fp Cgil e Fials Verona, il personale sanitario dell’Aoui sarebbe ad oggi «costretto a continue conferme, spunte, immissione di username e password con inaccettabile dispendio di tempo sottratto alla cura del paziente».

Sullo stesso tema è intervenuta anche la consigliera veronese del Pd Veneto e vicepresidente della Commissione Sociosanitaria, Anna Maria Bigon che, senza giri di parole, è arrivata a chiedere «da un lato la sospensione temporanea del sistema, finché non si risolvono i problemi riscontrati, ed il ripristino di quello vecchio ma evidentemente più efficiente di quello introdotto» e, dall'altro, «la convocazione urgente di un incontro in Regione con l'assessore regionale e i sindacati per far luce e mettere mano immediatamente ad una situazione inaccettabile». La stessa consigliera dem Anna Maria Bigon ha infine evidenziato che «il personale, invece di essere alleggerito dalle incombenze burocratiche, si ritrova imbrigliato da un meccanismo che produce nuovi e maggiori rallentamenti e problemi. Insomma, - ha concluso Bigon - uno stallo al quale va posto subito uno sblocco».