Venerdì parte il cantiere di Via Città di Nimes, tutte le modifiche alla viabilità

È stato già detto e ripetuto più volte, ma è giusto ribadirlo ancora perché i lavori avranno un impatto notevole sulla viabilità e dureranno circa un anno. E il risultato sarà un netto cambiamento alla fisionomia e alla mobilità di Verona. Venerdì, 21 aprile prende il via il primo grande cantiere legato alla filovia, quello in corrispondenza di Via Città di Nimes, necessario per unire i due sottopassi in un'unica galleria.

«Siamo consapevoli che nei primi giorni i cantieri potrebbero comportare qualche inconveniente dovuto alla variazione dei percorsi rispetto alle abitudini attuali - ha detto Giuseppe Mazza, presidente di Amt3, l'azienda appaltatrice dei lavori per il filobus - ma siamo anche certi che con una comunicazione chiara, precisa e puntuale su questo e sui cantieri nelle altre zone della città sarà in grado di ridurre gli inevitabili disagi. La filovia renderà la nostra città più sostenibile e all'avanguardia dal punto di vista della mobilità, oltre a ridurre i tempi di percorrenza e favorire la sosta per coloro che necessariamente dovranno continuare ad utilizzare un mezzo di trasporto privato».

COME CAMBIA LA VIABILITÀ A VERONA

A seguito del divieto di transito a tutti i veicoli nei sottopassi di Viale Galliano, Viale Dal Cero e Via Faccio, vengono istituite delle corsie preferenziali per il trasporto pubblico e i mezzi di pronto intervento e soccorso: in Viale Dal Cero, nella semicarreggiata in direzione di Corso Milano, dall'intersezione con Piazzale XXV Aprile all'intersezione con Porta Palio e nella semicarreggiata in direzione di Porta Nuova, dall’intersezione con la Strada T4-T9 all’intersezione con Piazzale Porta Nuova.

Non si potrà pertanto circolare: in Via Giberti, nel tratto compreso tra Via Berni e Piazza Simoni e in Piazza Simoni da Via Giberti a Via Città di Nimes, così come in Via Città di Nimes fino all’intersezione con Circonvallazione Oriani; in Piazzale Porta Nuova, nella corsia destra in direzione di Corso Porta Nuova e nella corsia destra in direzione centro nel tratto da Viale del Piave all’intersezione semaforica; in Via Città di Nimes nel tratto compreso tra l’intersezione semaforica con Piazzale XXV Aprile e gli ingressi dei parcheggi in entrambi i sensi di marcia; in Via Cardinale e in Piazzale XXV Aprile nel tratto prospiciente il Tempio Votivo; in Corso Porta Nuova, verso Porta Nuova, per circa 30 metri fino all’intersezione con Via Locatelli; in Via Palladio, direzione Piazzale XXV Aprile, per un tratto di circa 100 metro fino all’intersezione semaforizzata.

Questa prima fase di cantierizzazione vedrà la creazione di un unico anello circolare a senso unico: provenendo da Corso Porta Nuova in direzione di Piazzale Porta Nuova si potrà proseguire diritto o svoltare a destra verso Circonvallazione Oriani, così come coloro che si immettano in Circonvallazione Oriani da Via Dal Fabbro e da Piazza Renato Simoni. Ugualmente i veicoli circolanti in Stradone Porta Palio, provenienti dal lato di Via Saffi, potranno proseguire diritto o svoltare a destra in Via Oriani. Per chi proviene da Borgo Milano non sarà possibile imboccare il sottopasso e si potrà procedere esclusivamente in superficie su Via Colonnello Galliano e Viale Dal Cero. Dall’uscita della tangenziale T4-T9 non sarà più possibile andare verso Porta Palio, bensì ci sarà l’obbligo della svolta a destra su Via Cardinale, che sarà a senso unico di marcia a due corsie (quindi si troverà il canale Camuzzoni sulla sinistra invece che sulla destra com’è attualmente).

Via Città di Nimes sarà interdetta alle automobili, con la sola eccezione dell’accesso ai due parcheggi. Da Via Giberti non sarà possibile svoltare a sinistra verso Via Berni, ma si dovrà percorrere fino a Largo Caldera per poi fare inversione di marcia, facendo attenzione a dare la precedenza a chi percorre Via della Valverde. Nel tratto compreso tra Via Berni e Via Locatelli e nel tratto di Piazza Renato Simoni tra Via Locatelli e Via città di Nimes viene istituita una corsia preferenziale per gli autobus. Non si potrà poi svoltare in Via Locatelli ma proseguire fino alla svolta successiva.

Per raggiungere Ponte San Francesco da Viale Piave si potrà passare da una rotonda provvisoria alla fine di Via Fedrigoni, che sarà a senso unico fino a Via Dominutti: una volta giunti all'intersezione con Via Fedrigoni, i veicoli dovranno svoltare a destra su quest’ultima e verrà invertito il senso unico di Via Ascari per l’accesso al centro sportivo Consolini. I veicoli transitanti in Via Fedrigoni, Via Faccio e Via Basso Acquar hanno l’obbligo di dare la precedenza a veicoli che transitano sulla medesima.

Da Viale del Piave sarà possibile proseguire diritto in direzione Corso Porta Nuova. Per chi proviene dal Lungadige Galtarossa sarà possibile percorrere il tratto di Via del Fante per poter proseguire in Circonvallazione Raggio di Sole con svolta a destra su Via dell’Autiere.

Infine, vengono istituiti i divieti di sosta con facoltà di rimozione: in Viale Palladio lato nord, nel tratto compreso tra l’impalcato sulla strada T4-T9 e il passo carrabile del Condominio Palladio; in Corso Porta Nuova, lato civici numeri pari per un tratto di circa 30 metri prima dell’intersezione con Cia Locatelli; in Via Giberti, lato civici numeri pari tra Via Berni e Piazza Renato Simoni; in Via Pallone, lato civici numeri pari tra Ponte Rofiolo e Vicolo Terre; in Piazzale Maestri del Commercio, lato Mura; in Lungadige Capuleti, lato civici numeri dispari, nel tratto tra Piazzaele Maestri del Commercio e Via Shakespeare; e in Piazza del Cimitero, di fronte ai civici numeri 3-6, lato giardini.