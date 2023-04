Dopo l'incendio di Coati, la qualità dell'acqua si conferma ancora buona

Dopo lo spegnimento dell'incendio del 9 febbraio scorso all'azienda Coati, è stata costituita una Conferenza dei Servizi a cui prendono parte oltre il Comune di Negrar, il Comune di Verona, Ulss 9 Scaligera, Arpav, Acque Veronesi, Provincia di Verona, vigili del fuoco, polizia locale di Negrar e i rappresentanti del salumificio. L'obiettivo dei vari enti è quello di monitorare i principali parametri ambientali e l'impegno nel monitoraggio dell'acqua si è tradotto in numerosi controlli effettuati da Arpav, Ulss e Acque Veronesi. Analisi che portano ad oggi ad un esito molto soddisfacente per quanto riguarda la qualità dell'acqua erogata.

Nonostante, infatti, la comparsa di composti perfluoroalchilici nella falda, presumibile effetto temporaneo legato al rogo, i parametri dell'acquedotto sono risultati sempre ampiamente sotto i limiti previsti dalle nuove e stringenti normative nazionali, subito recepite dalla Regione Veneto.

E l'attenta gestione della centrale idrica del Terminon da parte di Acque Veronesi ha garantito e garantirà anche in futuro tutti gli standard qualitativi. Questo è stato reso possibile grazie alla tempestiva messa in funzione dei filtri a carbone attivo già presenti nella centrale, unita all’integrazione dell’acqua che arriva in parte dall’interconnessione con Verona. Ciò conferma l'importanza del lavoro svolto negli ultimi anni in ottica di prevenzione ed ha permesso di fronteggiare l'evento avverso con successo.

Dal giorno dell’incendio, Acque Veronesi ha effettuato in autocontrollo 62 campionamenti con la verifica di 3.200 parametri. I campionamenti settimanali sono pubblicati sul sito del Comune di Negrar. E a questi si aggiungono le numerose analisi che effettua l'Ulss su tutto il territorio comunale.