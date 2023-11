Grandine di luglio, Banco Bpm sostiene sistemazione delle scuole

Contributo da 15mila a sorpresa da parte di Banco Bpm per finanziare la riparazione delle scuole di Peschiera del Garda danneggiate dalla tempesta del 24 e 25 luglio scorso.

I danni, all’indomani della tempesta, erano stati ingenti e ammontavano tra edifici pubblici e privati a 250 milioni di euro. E per quello che riguarda gli edifici comunali che ospitano le scuole, il conto totale era stato di 4 milioni di euro. Il Comune di Peschiera aveva destinato 350mila euro di fondi propri per la sistemazione. Fondi che hanno permesso immediati lavori di messa in sicurezza, anche perché nell’arco di pochi giorni quelle stesse scuole colpite dalla grandine avrebbero dovuto ospitare i grest. Il grosso dei lavori, invece, sarà a dicembre, durante le vacanze di Natale e sarà finanziato anche con i 15mila euro arrivati poche settimane fa al Comune arilicense da Banco Bpm.

«La banca - ha spiegato la sindaca di Peschiera del Garda Orietta Gaiulli - ha proposto il contributo di sua iniziativa e devo dire che è stato l’unico istituto di credito ad essersi posto il problema di cosa fosse successo a Peschiera. Al di là della cifra è un segnale molto bello. Un gesto di vicinanza nei confronti di una comunità e della sua parte più fragile, i ragazzi. Li ringrazio sentitamente perché in 23 anni di carriera amministrativa non mi era mai successo».

Per quanto riguarda invece la totalità dei danni registrati, il bilancio è ora positivo. «Per far fronte ai danni del maltempo - ha concluso Gaiulli - abbiamo dato fondo a tutti i nostri capitoli comunali e abbiamo integrato spostando in quest’emergenza i soldi investiti in un’opera che non si farà più. Nel frattempo sono arrivati i rimborsi parziali delle assicurazioni, perché ovviamente tutti gli edifici comunali erano assicurati. A poco più di tre mesi dal fatto possiamo dire che riusciremo, con fondi nostri, a far fronte a tutto».