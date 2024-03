Discriminazione, benessere e questioni di genere: premiate due giovani laureate a Verona per le loro tesi

Veronica Paternolli e Ilaria Garzon sono le vincitrici del premio di studio sul tema discriminazione, benessere e questioni di genere. La premiazione, così come riferito dall'atene scaligero, si è tenuta nel pomeriggio di martedì 5 marzo, all'interno della Sala Barbieri di Palazzo Giuliari ed è stata promossa dal Comitato unico di garanzia nell’ambito delle iniziative per la Giornata internazionale per i diritti delle donne.

Nel corso dell’evento sono intervenuti Michela Nosè, presidente del Comitato unico di garanzia, e i relatori delle tesi premiate Roberto Giacobazzi, in collegamento dagli Stati Uniti, e Diego Lubian. Le venticinque candidature ricevute dall'università evidenziano l’importanza di questi temi per la comunità studentesca dell'Univr. In particolare la commissione giudicatrice, composta da docenti e membri del Cug, ha ritenuto la tesi dal titolo "Donne e leadership: un’analisi empirica delle aziende quotate italiane" di Ilaria Garzon come migliore tra le triennali e "Formalising algorithmic fairness and unfairness in legal experience" di Veronica Paternolli tra quelle magistrali. Le due vincitrici hanno ricevuto un premio rispettivamente di 1.500 e 1.000 euro.

«Il premio, promosso e finanziato dal Cug, ha come finalità la sensibilizzazione degli studenti e delle studentesse sulle tematiche di competenza e di interesse del Cug medesimo - ha commentato Michela Nosè nel corso dell’evento -. La partecipazione è stata assai rilevante ed è andata oltre alle previsioni». La presidente ha poi concluso: «L’incontro vuole essere una occasione per dimostrare, ancora una volta, la forte attenzione dell’ateneo sia alla componente studentesca di cui si vuole valorizzare il merito, sia alle tematiche delle pari opportunità».