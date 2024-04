Ciclovia del Garda, petizione a Bardolino. «Tracciato con numerose criticità»

Una raccolta firme che solo online ha superato le 110 sottoscrizioni ed un incontro pubblico per evidenziare i limiti del progetto. Il fronte di chi vuole modificare la Ciclovia del Garda è caldo anche a Bardolino, dove il 26 febbraio scorso il consiglio comunale ha approvato l'accordo con Veneto Strade.

La protesta è locale e non sembra collegata alla polemica, arrivata anche in consiglio regionale, con cui si chiede di ripensare il progetto complessivo dell'opera per ragioni di sicurezza. A Bardolino, invece, non viene messa in discussione la Ciclovia del Garda, ma il modo in cui essa attraverserà il territorio bardolinese. «Ciclovia sì, ma non così» è infatti il titolo dell'incontro-dibattito in programma per venerdì prossimo, 12 aprile. L'appuntamento è per le 20.30 nella Sala Civica di Via Marzan a Cisano.

E collegato a quest'incontro c'è la raccolta firme lanciata anche online su Change.org da Irene Erbifori. In una settimana, la petizione è stata sottoscritta da più di 100 persone, che chiedono di migliorare il progetto della Ciclovia del Garda a Bardolino. «l costo previsto è di circa 7,5 milioni di euro - si legge nella petizione - La cittadinanza non è mai stata coinvolta, non c'è stato alcun dibattito pubblico, e il progetto è stato presentato a cose fatte. La scelta del tracciato presenta numerose criticità tra cui: perdita di naturalità del suolo, taglio di numerosi alberi, perdita di biodiversità, danni al tradizionale paesaggio rurale, esposizione a potenziali pericoli per i cicloturisti, potenziale peggioramento della mobilità in generale, eccessiva costruzione di infrastrutture, espropri. Chiediamo di sospendere temporaneamente le esecutività del progetto per attuare una variante migliorativa in corso d'opera. Ed è già pronta una relazione di approfondimento nella quale vengono indicati alcuni possibili interventi migliorativi, centrati in particolare su aspetti di salvaguardia della natura e del paesaggio».