Superlega, Rana Verona: questa sera la gara interna contro la Gioiella Prisma Taranto

Questa sera alle ore 19.00 si apre il girone di ritorno di SuperLega con Verona che ospita la Gioiella Prisma Taranto. La squadra veneta si presenta galvanizzata dalla striscia positiva di tre vittorie consecutive e dei 14 punti in classifica che sono serviti per staccare il pass per i Quarti della Del Monte Coppa Italia. Di fronte la compagine di Travica, reduce dal primo successo stagionale nello scontro diretto con Catania.

Le parole dell'allenatore scaligero Radostin Stoytchev: "Innanzitutto è una partita molto importante perché a noi interessano i punti. Nella gara d'andata abbiamo giocato in maniera abbastanza lucida tranne in una frazione del terzo set dove non siamo riusciti a chiuderla 3 a 0. Da lì tante cose sono cambiate, loro hanno un nuovo allenatore e questo di solito porta un impegno maggiore da parte dei giocatori. Hanno vinto l’ultima partita anche loro quindi arrivano qui motivati. Noi dobbiamo lavorare bene su tutti i fondamentali, soprattutto nell'organizzazione di gioco, e scendere in campo concentrati dal primo minuto".

DOVE SEGUIRE IL MATCH

La sfida del Pala AGSM AIM tra Rana Verona e Gioiella Prisma Taranto sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sulla piattaforma streaming Volleyball TV.