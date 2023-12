Superlega, che Verona incredibile: rimonta, batte la Lube a domicilio e si qualifica per la Coppa

Semplicemente una Verona incredibile: nell'anticipo di Santo Stefano, ultimo turno del girone di andata del campionato di Superlega, la Rana Verona batte a domicilio la Lube Civitanova giocando una grande partita in rimonta. Sotto di due set la formazione di Stoytchev ha rimontato e vinto 2-3 (25-22; 25-18; 16-25; 23-25; 12-15). Due punti d'oro per la squadra che in questo modo conferma la propria partecipazione alla Coppa Italia a scapito di Padova che di punti ne ha 10 e anche con una vittoria piena non potrebbe rientrare nelle prime otto.

Nel primo set è già battaglia; è parità fino all'11 pari poi i padroni di casa mettono la freccia per il 14-11 ed è pausa Stoytchev; Verona rimonta ed è parità 15-15; sempre Verona sorpassa anche, ma la Lube dal 21 pari crea il break ed è 25-22. Meglio Verona nel secondo set (4-8), Verona spinge per l'11-14, poi è parità 14-14. Sorpassa Civitanova che si porta sul 22-16 e chiude il set 25-18.

Verona di slancio e spalle al muro riapre i giochi, dopo il 5-5 è 9-13 e poi 13-20. Il finale è tutto ospite: 16-25. Punto a punto il quarto set nel finale. Parte ancora bene Verona che sigla l'8-12. Dal 16-16 è punto a punto, poi la Lube si avvicina alla vittoria per il 23-20, ma Verona non molla, piazza tre punti in fila, torna in panchina per il time out di casa, rientra e vince 23-25.

Dopo un quarto set la battaglia si accende, Lube avanti 8-4 al cambio; Verona impatta10 pari e mette la freccia: 12-15 il finale.