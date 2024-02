Superlega, capolavoro Verona: battuta Perugia, non succedeva da otto anni

"Importante per i punti e per la classifica e per il morale dei giocatori. Vincendo a Civitanova, Modena, Monza, Perugia significa che abbiamo anche noi qualcosa da dire contro le big. Non è una partita definitiva. Con Perugia è andato tutto bene", parola di coach Stoytchev. Nella settima giornata di Superlega è un capolavoro quello che firma la Rana Verona: vittoria 2-3 (20-25; 25-21; 14-25; 25-17; 13-15) contro Perugia e due punti fondamentali per mantenere quella posizione in vista dei playoff. Non un vittoria "definitiva" come dice il tecnico, ci sono ancora tanti appuntamenti e a proposito di gare difficili il turno di mercoledì prevede il match interno contro Piacenza.

La vittoria con la Sir mancava per Verona dal 2016. Prova collettiva maiuscola che ha visto registrare il 58% in attacco e il 65% nella fase di contrattacco, con D’Amico sontuoso in ricezione e difesa. Da incorniciare anche la prestazione di Mozic, capace di chiudere con 20 punti complessivi, di cui 2 dai nove metri e 3 a muro, mentre al centro Grozdanov si è preso la scena con 12 palloni messi a terra e l’80% di positività in attacco.

Verona è brava ad assicurarsi il primo punto portandosi in vantaggio 1-2 e con un terzo set in cui Perugia ha fatto davvero fatica. Il set corto è stato una battaglia che però ha sempre visto gli uomini di Stoytchev in vantaggio.

Sir Susa Vim Perugia-Rana Verona 2–3 (20-25; 25-21; 14-25; 25-17; 13-15)

Sir Susa Vim Perugia: Giannelli 7, Ben Tara 13, Semeniuk 17, Leon 19, Russo 7, Solè, Colaci (L), Ropret 1, Herrera 1, Plotnytskyi, Held, Candellaro, Flavio 7, Toscani (L). All. Lorenzetti

Rana Verona: Spirito 3, Amin 11, Mozic 20, Dzavoronok 16, Grozdanov 12, Zingel 8, D’Amico (L), Jovovic, Keita 7, Sani, Mosca, Cortesia, Bonisoli (L). All. Stoytchev