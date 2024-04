C’è un po’ di Verona nella Nazionale Under 18 di volley: l’ascesa di Beatrice Spada

La città di Verona è ben rappresentata nelle recenti convocazioni della Nazionale Under 18 di volley femminile. Le Azzurrine sono chiamate a tutti i costi a raggiungere un obiettivo prestigioso, gli Europei di categoria e per l’occasione (come in molte altre d’altronde) è stata presa in considerazione la veronese Beatrice Spada. L’Italia guidata in panchina da Michele Fanni, è al lavoro presso il Centro Federale Pavesi di Milano per un collegiale di preparazione in vista del Second Round di qualificazione ai Campionati Europei di categoria in programma dall'11 al 14 aprile presso il Palazzetto dello Sport Arpad Weisz di Cavalese (Trento).

Le Azzurrine giocheranno il torneo contro la Slovacchia, Ungheria e Kosovo. Opposta, classe 2007 per 193 centimetri di altezza, Beatrice è attualmente in forza alla Moma Anderlini, club modenese che fa del proprio settore giovanile il proprio punto di forza (la prima squadra milita in Serie B2). In precedenza si era invece messa in mostra con un’altra società che forma i talenti del volley del futuro, l’Imoco San Donà, vale a dire il club satellite di Conegliano, vale a dire la squadra più forte del mondo. Beatrice è tra le presenze fisse di questa Under 18, come si è avuto modo di capire ancora di più nell’ultimo impegno che ha visto come protagonista questa selezione.

La manifestazione metteva in palio un posto proprio per gli Europei e nella gara d’esordio (3-1 contro la Germania), l’atleta veronese ha fornito il suo contributo con un punto messo a referto. Altri due punti per lei sono arrivati nel match successivo che ha visto l’Italia superare in tre set la Francia. In semifinale, poi, il 3-0 ai danni dell’Olanda ha registrato altre due prodezze dell’opposta della Moma Anderlini, mentre nella sfortunata finale (1-3 contro le padrone di casa del Belgio) Beatrice non è riuscita a sbloccarsi. C’è da scommettere che nel Second Round di qualificazione proverà in tutti i modi a rimpinguare questo bottino.