A 40 anni dalla promozione in A2, Verona ricorda la Mia Cucine

Il 1984 è stato un anno memorabile per il volley veronese. In quell'anno, la squadra maschile sponsorizzata Mia Cucine ottenne la sua prima storica promozione in Serie A2. E per celebrare i 40 anni di questo prestigioso traguardo, Fipav Verona ha organizzato due momenti speciali in collaborazione con l'associazione Gli Amici di Walter e con Verona Volley. Il primo si è tenuto ieri, 13 febbraio, in Sala Arazzi a Palazzo Barbieri. Il secondo è in programma questa sera alle 20.30 al Pala Agsm-Aim durante la partita tra Rana Verona e Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Questa sera, passato e presente del volley scaligero si incontreranno per un meritato tributo. Ma intanto ieri giocatori, staff e appassionati si sono riuniti in municipio per ricordare la stagione 1983/84 ed i suoi protagonisti. L'evento a Palazzo Barbieri si è concluso con la consegna di una targa commemorativa ad atleti e dirigenti della squadra. Una cerimonia a cui hanno partecipato l'assessora alle politiche sociali e abitative Luisa Ceni, il presidente di Fipav Verona Stefano Bianchini con il suo vice Ferraro Florindo, il direttore sportivo di Verona Volley Gian Andrea Marchesi e Giovanni Righetti, presidente di Amici di Walter, associazione che raccoglie fondi per eventi benefici fondata per ricordare lo scomparso Walter Guerra, palleggiatore e grande protagonista della promozione della Mia Cucine.

«È un importante anniversario che va ricordato - ha commentato l'assessora Luisa Ceni - soprattutto perché sottolineiamo anche l’importanza delle attività sportive e il grande servizio che le società svolgono per la socialità e la comunità. Per questo i grandi risultati vanno celebrati, specialmente quando hanno un impatto sociale significativo. Festeggiamo questo importante compleanno, evidenziando il messaggio che ci trasmette lo sport, insegnandoci quale sia il valore del gruppo, del sacrificio e del mettersi a servizio degli altri. Tutti concetti che magari è difficile veicolare dai genitori ai figli, ma che in una squadra si imparano molto facilmente».

«Ricordiamo questo anniversario in un periodo splendente per il nostro movimento pallavolistico veronese - ha detto Stefano Bianchini - Se Verona Volley è a certi liveli è perché quarant’anni fa qualcuno era arrivato in serie A. Per questo abbiamo radunato ex giocatori e dirigenti per un momento di ricordo».

«Verona Volley è una società giovanissima, nata nel 2021 - ha spiegato Gian Andrea Marchesi - ma si vuole basare tanto su quello che è il legame tra Verona e la pallavolo. Per noi sarà un grande onore ospitare 42 grandi amanti della nostra disciplina per ricordare quanto di bello e importante è stato fatto quarant’anni fa».

«In quegli anni ho iniziato ad entrare nel mondo della pallavolo - ha raccontato Florindo Ferraro - Faccio parte della Fipav con la quale, oltre ad organizzare partite, siamo promotori di tante iniziative inclusive, cercando di essere sempre attivi sul territorio e ricordare il nostro passato per andare nel futuro».