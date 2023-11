Agsm-Aim, più collaborazione in Albania. Eco Tirana amplia raccolta di rifiuti

Tirana, Verona e Vicenza amplieranno la loro collaborazione nel campo della gestione dei rifiuti, attraverso l'azienda pubblica Eco Tirana. Una maggiore collaborazione sancita ieri, 21 novembre, dai sindaci delle tre città riuniti nella capitale albanese. Il primo cittadino di Tirana Erion Veliaj ha ospitato per la prima volta insieme Damiano Tommasi e Giacomo Possamai. Una visita avvenuta dopo il voto del consiglio comunale di Tirana dello scorso 15 novembre, con cui è stato dato seguito all’accordo siglato nel 2016 dall'allora Agsm e dal Comune di Tirana con cui è stata costituita Eco Tirana. La società aveva cominciato con la raccolta dei rifiuti nel centro di Tirana. Raccolta che ora sarà estesa anche alla periferia.

Eco Tirana è un'azienda controllata al 51% dal Comune di Tirana e al 49% da Agsm-Aim. Già fornisce il servizio a quasi 500mila abitanti ed ha circa 400 dipendenti, con un bilancio di 5 milioni e mezzo di euro e un utile netto dell’8%. A seguito dell’estensione deliberata dal consiglio comunale di Tirana, Eco Tirana arriverà a servire un milione di abitanti, cioè la totalità della popolazione della capitale albanese, impiegano circa mille lavoratori e con un bilancio che sarà più del doppio di quello attuale.

«È un piacere straordinario avere qui a Tirana due amici, due sindaci, e due persone che amano l'Albania, amano il rapporto speciale tra l'Albania e l'Italia, Damiano e Giacomo, il sindaco di Verona e il sindaco di Vicenza, che sono anche i nostri partner in una delle esperienze più belle che abbiamo avuto tra i nostri due paesi, come la pulizia della città - ha dichiarato Veliaj - Il consiglio comunale di Tirana ha appena preso la decisione di espandere l'area di pulizia dal centro all’area metropolitana di Tirana, incluse le aree rurali e i borghi intorno alla capitale. Quindi, la nostra azienda pubblica, a partire dal prossimo anno, estenderà la sua attività a poco a poco su tutta Tirana».

Il sindaco albanese ha inoltre auspicato che la collaborazione con i due Comuni possa in futuro estendersi anche ad altri settori. «Abbiamo l’ambizione di fare di più anche per i trasporti e l'energia - ha aggiunto - Solitamente sentiamo parlare di partenariato pubblico-privato, ma il nostro è un partenariato pubblico-pubblico, quindi tra il pubblico, rappresentato dai due comuni di Verona e Vicenza in Italia, e un’altra parte pubblica, rappresentata dal Comune di Tirana. Non vedo l'ora che questo lavoro fantastico che abbiamo iniziato sia esteso e che possa essere efficace anche per altre città».

Tommasi ha sottolineato la bontà della collaborazione con Tirana. «La città di Verona ha un patto di amicizia con la città di Tirana, che dura dal 2015 - ha detto il sindaco scaligero - Sono sindaco da poco più di un anno e mezzo e confermo l’intenzione di portare avanti questa collaborazione, insieme a Vicenza, con cui abbiamo unito le forze due anni e mezzo fa grazie alla fusione di Agsm e Aim. Per cui affrontiamo questa visione internazionale delle nostre città e dei servizi che offriamo contagiati dall'entusiasmo di Tirana per la collaborazione con le nostre città e dal desiderio di unire i nostri due paesi. Abbiamo davanti a noi quasi 4 anni per rinforzare questi legami: la vediamo davvero come una sfida che può portare molti benefici a noi e alla comunità di Tirana».

«Guardo con grande interesse a questa esperienza e all'idea che due amministrazioni comunali italiane, tramite la loro municipalizzata a controllo pubblico, insieme al Comune di Tirana possano portare qui la loro esperienza - ha aggiunto Possamai - Questa scelta ha generato un’azienda che funziona molto bene e che crea la possibilità di investimenti pubblici con una ricaduta positiva. È un segnale importante per due aspetti: in primo luogo, per la relazione storica tra l'Italia e l'Albania, che non riguarda solo le città, ma è anche tra i nostri due paesi; e secondo, penso che sia importante che questo investimento vada in un settore chiave come l'ambiente».

I due sindaci italiani hanno anche avuto occasione di far visita all’ambasciatore d’Italia in Albania Fabrizio Bucci, che ha confermato la volontà del Governo italiano di favorire le buone relazioni tra Italia ed Albania e di guardare con attenzione ai risultati del progetto Eco Tirana, che oggi dà un’immagine positiva dell’Italia grazie all’importante lavoro svolto nell’attività di pulizia della città.