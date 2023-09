La Virtus fa due su due e si lancia in vetta: battuta anche l'Alessandria

Serie C

Serie C Girone A

Squadra in casa

Squadra in casa Virtus Verona

Secondo successo consecutivo per la Virtus, che al Gavagnin-Nocini batte l'Alessandria e si guadagna la vetta del girone A di Serie C.

In occasione della seconda giornata di campionato, i rossoblù si sono infatti imposti sui grigi con il punteggio di 2 a 1, salendo così a quota 6 punti in classifica. In gol Faedo con un diagonale imprendibile al 36', che anticipa il rigore parato da Sibi a Pagliuca. Il pareggio di Gazoul illude solamente gli ospiti, che si vedono superare dall'incornata decisiva di Cabianca nella ripresa.

Domenica, 12 settembre, i ragazzi di Fresco saranno impegnati nel derby al Sandrini con il Legnago.

Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights dell'incontro:

VIRTUS VERONA - ALESSANDRIA 2-1 (1-0)

Reti: 36' pt Faedo; 2' st Gazoul, 8' st Cabian

Virtus Verona: Sebi; Mazzolo (1' st Manfrin), Faedo, Cabianca; Daffara, Demirovic, Metlika, Zarpelloni (36' st Ruggero); Danti (23' st Toffanin); Casarotto (44' st Begheldo), Gomez (1' st Nalini). A disp. Zecchin, Voltan, Cellai, Mehic, Ntube, Zigoni, Lodovici, Menato, Ambrosi. All.: Fresco.

Alessandria: Liverani; Ciancio, Rota, Ercolani, E.Rossi (13' st Nunzella); Sepe (13' st Gueli), Nichetti, Mastalli (30' st Volpe); Pellegrini, Pagliuca (48' pt Ghiozzi - 30' st Manneh), Gazoul. A disp. Piana, L.Rossi, Belgiovine, Anatriello,, Ndir, Gueli, Zerbo. All.: Fiorin.

Arbitro: Maccarini di Arezzo.