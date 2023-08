Virtus, ufficiale il ritorno di Zigoni

Serie C

Serie C Girone A

Gianmarco Zigoni, figlio d'arte dell'ex Hellas Gianfranco, torna ufficialmente a vestire la maglia della Virtus.

L'attaccante veronese, alla seconda esperienza nella squadra di Fresco, aveva già indossato la divisa rossoblù nella seconda metà di campionato 2021/22, prima di giocare, la scorsa stagione, con la Juve Stabia. Ora per lui la firma di un nuovo contratto fino al 30 giugno 2024.

Questo il comunicato della società:

«La Virtus Verona è lieta di comunicare di aver acquisito, con contratto fino al 30 giugno 2024 le prestazioni sportive di Gianmarco Zigoni.

Nato a Verona il 10 maggio 1991, Zigoni vanta una lunga carriera nel calcio professionistico. È cresciuto nel Settore Giovanile del Treviso con cui ha debuttato in serie B a 17 anni nel torneo 2008/09. Nella stagione successiva ha esordito in serie A con la maglia del Milan. Durante il suo percorso professionale ha indossato le casacche di Genoa, Frosinone, Avellino, Pro Vercelli, Lecce, Monza, Spal, Venezia, Novara, Mantova e, nella scorsa stagione, della Juve Stabia - 25 presenze e 3 gol - oltre alla divisa rossoblù vestita nella seconda parte del campionato 2021/22 in un'esperienza coronata da 14 presenze e 4 marcature. La Virtus Verona è lieta di accogliere nuovamente nei suoi ranghi Gianmarco, con l’auspicio che possa vivere grandi soddisfazioni personali e di squadra con la maglia della Virtus Verona!»