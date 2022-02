Virtus, colpo ad effetto in chiusura: dal Venezia preso il figlio d'arte Zigoni

Chiusa la sessione invernale di calciomercato, la Virtus Verona annuncia di aver concretizzato un'operazione in entrata e una in uscita nel corso dell'ultimo giorno di trattative.

In entrata è ufficiale l'acquisizione a titolo definitivo dal Venezia dell'attaccante Gianmarco Zigoni, figlio d'arte dell'ex Hellas Gianfranco, che si lega al sodalizio rossoblù con contratto fino al 30 giugno 2022 e vestirà la maglia numero 91. Nato a Verona, classe 1991, Zigoni vanta una lunga carriera nel calcio professionistico. È cresciuto nel Settore Giovanile del Treviso, con cui ha debuttato in Serie B a 17 anni nel torneo 2008/09. Nella stagione successiva ha esordito in Serie A con la maglia del Milan. Durante il suo percorso professionale ha indossato le divise di Genoa, Frosinone, Avellino, Pro Vercelli, Lecce, Monza, Spal, Venezia, Novara e Mantova. I dati della sua carriera contano un totale di una presenza nel massimo campionato, 136 partite con 25 gol in Serie B, 171 gare con 52 marcature in Serie C, e infine 9 presenze con 3 gol in Coppa Italia e 12 con 3 reti nella Coppa Italia Serie C.

In uscita, invece, la società di Borgo Venezia ha comunicato la risoluzione anticipata del prestito di Emanuele Acampora, giovane classe 2001, rientrato al Bologna.