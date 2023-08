Nuovo centrocampista per la Virtus: ufficiale l'ingaggio di Demirovic

Nuovo metronomo per la Virtus, che ha ufficializzato l'arrivo del giovane centrocampista sloveno Elian Demirovic.

Il giocatore, classe 2000, è cresciuto nelle giovanili dell'Inter, oltre ad aver vestito in Italia anche la maglia del ChievoVerona.

Questo il comunicato ufficiale della società rossoblù:

«La Virtus Verona è lieta di comunicare di aver acquisito, con contratto fino al 30 giugno 2024 e opzione di rinnovo per un secondo anno, le prestazioni sportive di Elian Demirovic.

Nato a San Pietro di Gorizia il 1° giugno 2000, Demirovic ha iniziato il suo percorso agonistico seguendo tutta la trafila nel settore giovanile dell'Inter fino alla compagine Primavera e, infine, nel ChievoVerona. Centrocampista con attitudine a interpretare il ruolo di mediano, ha debuttato da professionista nella Fermana in Serie C nel torneo 2020/21. Dopo una parentesi in Croazia con il Hrvatski 1919, nella scorsa stagione è sceso in campo in patria con la maglia del Primorje di Aidussina per 24 presenze complessive realizzando 4 reti.

A Elian va il benvenuto al Gavagnin-Nocini con l’augurio di ottenere grandi soddisfazioni, personali e di squadra con la maglia della Virtus Verona!»