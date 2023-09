La Virtus festeggia al debutto: battuta l'Atalanta Under 23 alla prima di campionato

Buona la prima per la Virtus Verona, che conquista il successo all'esordio in Serie C.

La squadra di Fresco rimonta e si impone a Gorgonzola, campo di casa dell'Atalanta Under 23: decisivo Casarotto, che prima pareggia su punizione il vantaggio di Cissè e poi finalizza un contropiede in velocità per griffare il sorpasso. Manfrin firma il tris sempre su calcio da fermo, e l'espulsione del nerazzurro Palestra mette in ghiaccio la gara. A complicarla sul finale il rigore causato da Cellai su Italeng nel recupero, con lo stesso Italeng a trasformarlo e animare gli ultimi minuti di gara, senza però ottenere esiti concreti. Sono così i rossoblù a festeggiare la prima di campionato con i tre punti in tasca.

«Bene iniziare così, abbiamo affrontato una formazione ostica, siamo stati bravi a recuperare lo svantaggio e stare in partita con tanti giovani» è stato il commento di Luigi Fresco dalla sala stampa al termine del match. «Siamo contenti per la prestazione. Abbiamo giocato con tanti giovani, prove così ci permettono di affiatarci ancora di più», è stato invece l'intervento di Carlo Faedo. «Felice per i tre punti, ci tenevamo ad iniziare con un successo. I gol? Li dedico in particolare a mio nonno», ha infine aggiunto Matteo Casarotto, protagonista con una doppietta.

Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights dell'incontro:

ATALANTA U23 - VIRTUS VERONA 2-3

Reti: 15′ Cisse (A), 45′ e 61′ Casarotto (VV), 76′ Manfrin (VV), 92′ rig. Italeng (A).

Atalanta U23: Vismara, Palestra Mendicino, Bonfanti (74′ Ghislandi), Cisse, Solcia, Sidibe (56′ Di Serio), Ceresoli, Masi, Cortinovis (56′ Mallamo), Awua (71′ Italeng). A disp. Gelmi, Avogadri, Del Lungo, Berto, Vavassori, Regonesi, Colombo, Bernasconi, Chiwisa. All. Francesco Modesto.

Virtus Verona: Sibi, Mazzolo (81′ Ntube), Cellai, Casarotto (84′ Menato), Danti, Zarpelloni (67′ Manfrin), Gomez (67′ Toffanin), Metlika, Faedo, Cabianca, Demirovic (46′ Nalini). A disp. Zecchin, Voltan, Mehic, Begheldo, Zigoni, Lodovici, Ambrosi. All. Luigi Fresco.

Arbitro: Gabriele Totaro di Lecce.

Note: espulso al 63′ Palestra (A) per doppia ammonizione, ammoniti Awua (A), Solcia (A), Mazzolo (VV), Mallamo (A), Danti (VV).