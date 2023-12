Serie D. Il Caldiero vince e rimane al secondo posto, mentre la Clivense perde in casa proprio contro la capolista

Nell'ultima gara del girone d'andata il Caldiero Terme vince di misura la gara interna contro il Villa Valle (1-0) e si prende la seconda posizione, a meno tre punti dalla capolista Arconatese. La squadra veronese nel primo tempo sbaglia un calcio di rigore con Filiciotto, ma nelle ripresa trova il gol partita e l'undicesima vittoria di stagione, con Gecchele, che con un diagonale preciso batte Offredi. Sul finale ospiti vicino al pari, ma Ferrario sbaglia un rigore in movimento calciando alto.

La Clivense, invece, perde in casa 3-1 proprio contro la capolista Arconatese, ma per buoni tratti del match gioca alla pari. Subisce il gol di Fall dopo 23 minuti del primo, ma al 15' del secondo tempo trova il pari con Danieli, che prima sbaglia il calcio di rigore, ma poi mette dentro di testa sul tap-in. Poco dopo i padroni di casa sbagliano un secondo penalty e al 33' Ferrandino riporta avanti gli ospiti. In pieno recupero Quaggio chiude la gara. Un risultato amaro per quello visto in campo,ma spesso nel calcio le gare si risolvono proprio con gli episodi. Con questo risultato la Clivense rimane a quota 22 punti, mentre l'Arconatese chiude al primo posto del girone B con 41 e diventa campione d'inverno.