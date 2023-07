Nuovo attaccante per l'Hellas Verona: ufficiale l'arrivo di Mboula

Nuovo volto per il reparto offensivo dell'Hellas Verona, che ha annunciato l'ingaggio dell'attaccante classe 1999 Jordi Mboula.

Questo il comunicato ufficiale rilasciato dalla società gialloblù:

«Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive dell'attaccante Jordi Mboula, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2027.

Nato il 16 marzo 1999 a Granollers, in Spagna, Mboula inizia la sua carriera calcistica nella cantera del Barcellona, dove dal 2010 al 2017 disputa sette stagioni, e nel marzo del 2017 fa il suo esordio tra i professionisti nella Segunda Division B spagnola contro l'Atletico Levante. Nell'annata 2017/18 Mboula si trasferisce nel campionato francese al Monaco, squadra con cui nell'aprile del 2018 realizza il suo primo gol tra i professionisti nel match vinto dai biancorossi per 3-0 contro il Troyes. Dalla stagione 2019/20 a giugno 2022, l'attaccante spagnolo veste le maglie di Cercle Bruges, SD Huesca - con cui ha vinto la Segunda Division spagnola nel 2019/20 - RCD Mallorca ed Estoril Praia, collezionando un totale di 73 presenze, tre gol e sette assist messi a segno tra partite di campionato e coppa. Nell'ultima stagione 2022/23, con la maglia del Racing Santander, Mboula ha collezionato 35 presenze nel campionato di Segunda Division spagnola ed una in Copa del Rey, realizzando un totale di sei reti ed un assist, e risultando come il secondo miglior marcatore della sua squadra.

Con la maglia della Nazionale spagnola, l'attaccante ha disputato 41 partite tra Under 16, Under 17 e Under 19 - realizzando un totale di 15 reti - e raggiungendo la finale degli Europei Under 17 nel 2016.

Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Jordi Mboula, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra».