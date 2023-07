Hellas Verona, ufficiale il prestito di Çetin all'Ankaragücü

Nuova avventura per Mert Çetin: il difensore, di proprietà dell'Hellas Verona, dopo le esperienze al Lecce e all'Adana Demirspor è stato ora ceduto all'Ankaragücü con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 1.8 milioni di euro.

Questo il breve comunicato rilasciato dalla società gialloblù:

«Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a MKE Ankaragücü - a titolo temporaneo con diritto di riscatto fino al 30 giugno 2024 - il diritto alle prestazioni sportive del difensore turco Mert Cetin.

Hellas Verona FC saluta Mert e gli augura il meglio per questa nuova esperienza professionale».