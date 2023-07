Prima giocatore, poi vice di Malesani. Ora Baroni è allenatore dell'Hellas Verona

Dopo il saluto a Marco Zaffaroni, si attendeva l'annuncio del nuovo allenatore dell'Hellas Verona. Annuncio che è arrivato oggi, 1 luglio, e che ha confermato le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi. È il fiorentino Marco Baroni il tecnico che guiderà la squadra gialloblù nel prossimo campionato di Serie A. E se andrà bene, anche oltre. Baroni infatti si è legato all'Hellas fino al 30 giugno 2024, con opzione per il secondo anno.

Classe 1963, Baroni ha già vestito i colori gialloblù sia da calciatore che da tecnico. L'Hellas Verona è infatti la squadra in cui vanta più presenze in assoluto come calciatore professionista (93, con 9 gol segnati). Presenze collezionate tra il 1995 al 1998 tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. Ma a Verona, Marco Baroni è stato anche il viceallenatore di Alberto Malesani nella stagione 2002/03.

Nella sua carriera, spiccano la vittoria dei playoff di Serie B con il Benevento nella stagione 2016/17 coi cui ha portato in campani per la prima volta in Serie A e le ultime due stagioni con Lecce. Baroni infatti è riuscito a riportare i salentini nel massimo campionato ed ha mantenuto la categoria nell'annata appena conclusa.

L'Hellas ha rivolto «a mister Marco Baroni, e a tutti i componenti del suo staff, un caloroso benvenuto» e gli ha augurato buon lavoro.