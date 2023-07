Hellas, svelato il nuovo Home Kit 2023/24

In uno dei luoghi più iconici di Verona, il Palazzo della Gran Guardia, è stato ufficialmente presentato l'Home Kit per la stagione di Serie A 2023/24 dei gialloblù disegnato da Joma ed Hellas.

Alla serata di ieri, lunedì 10 luglio, oltre alla dirigenza del Club, hanno partecipato diverse autorità cittadine, tra cui il sindaco Damiano Tommasi che è intervenuto così sul palco: «È bellissimo poter rivedere le immagini di Reggio Emilia, è stata dura ma ne è valsa la pena: penso sia stato il giusto riconoscimento per i ragazzi e per la società. Non era facile crederci sempre durante l'anno, ma loro l'hanno fatto. Lo sport è questo: serviva un'impresa e l'impresa c'è stata. Complimenti a tutti».

Presenti all'evento anche i partner commerciali che da anni accompagnano la società in campo e fuori e che anche il prossimo campionato saranno al fianco degli scaligeri per una nuova annata nella massima serie.

La divisa da gara che i gialloblù utilizzeranno nelle sfide che li attendono già dalle prime amichevoli estive è stata indossata direttamente da alcuni giocatori della Prima squadra: Lorenzo Montipò, Giangiacomo Magnani, Diego Coppola e Jayden Braaf, infatti, sono stati i protagonisti in Gran Guardia del momento più atteso, quello dell'alzata del sipario sulla nuova maglia griffata Joma.

Il presidente dell'Hellas Maurizio Setti è intervenuto e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: «È stata un'annata particolare, ma quello che abbiamo conquistato è un risultato importante. Dimostra lo spirito della squadra che è quello della società: non molliamo mai. Ci apprestiamo ad affrontare un altro campionato di Serie A, cercando di fare sempre meglio. L'aiuto che i nostri sponsor ci stanno dando è molto importante, e ci tengo a ringraziarli. Ogni anno chi è con noi rimane e riusciamo ad unire qualche altra azienda importante. Il loro contributo è indispensabile, noi cerchiamo di fare sempre del nostro meglio e continueremo a farlo. La scelta del nuovo allenatore è voluta, è un mister che ha esperienza ed è ciò che serve. Le squadre di mister Baroni hanno sempre incarnato grinta e determinazione, caratteristiche che rispettano in pieno lo spirito di questa società».

La seconda parte della serata si è svolta invece in uno dei luoghi simbolo del Verona, l'Hellas Store Arena, dove ad attendere i tifosi accorsi nel negozio di via Cattaneo 2, nel cuore della città, c'erano altri quattro protagonisti della Prima squadra: Marco Davide Faraoni, Cyril Ngonge, Pawel Dawidowicz e Simone Perilli, che hanno firmato autografi e scattato fotografie indossando la nuova divisa gialloblù.

Per tutti l'appuntamento è ora fissato da oggi con il ritiro estivo, che si svolgerà fino a domenica 23 luglio a Fiera di Primiero.