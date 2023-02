Hellas Verona Women, Giai e Vergani convocate dall'Italia Under 23

Terza chiamata stagionale in azzurro per Alice Giai e Bianca Vergani, rispettivamente centrocampista e difensore dell'Hellas Verona Women, entrambe convocate con la Nazionale Under 23 dell'Italia.

Le due calciatrici gialloblù saranno impegnate da oggi, domenica 12 febbraio, fino a lunedì 20 nel raduno che si terrà al Centro Tecnico Federale di Coverciano, sotto la guida del Commissario Tecnico Nazzarena Grilli.

Il raduno si chiuderà con la gara a carattere amichevole in programma lunedì 20, appunto, alle ore 14.30 contro le pari età della Svezia.