Hellas Verona Women, a Pellinghelli replica Barbaresi: con il Ravenna finisce in parità

Quinto risultato utile consecutivo per l'Hellas Verona Women, che al 'Sinergy Stadium' pareggia contro il Ravenna.

Venendo alla cronaca, la sfida si apre con una serie di occasioni per le ragazze di mister Pachera, pericolose con Pasini, Rognoni e Meneghini. Una raffica di tentativi che, al 18', conducono le scaligere meritatamente in vantaggio: Pellinghelli, al primo centro in maglia gialloblù, sblocca il match al termine di un contropiede condotto da Rognoni e definito al meglio dall'appoggio di Pasini. Dopo aver sfiorato il raddoppio alla mezz'ora di gioco con Peretti, nella ripresa ci prova di nuovo la numero 10, che al 61' conclude a botta sicura dal limite dell'area, ma la difesa giallorossa riesce ancora una volta a intervenire deviando il tiro. Due minuti più tardi le ospiti pareggiano sullo sviluppo di un corner: la retroguardia del Verona respinge corto e Barbaresi con il destro riesce a concludere e a segnare l'1 a 1. Nel finale L'Hellas reagisce al gol subito e crea molte opportunità per provare a riportarsi in vantaggio, sia con Semanova che con Pasini, ma il parziale finale non cambia.

Il prossimo impegno delle gialloblù sarà quello di domenica 5 febbraio (ore 14.30) in trasferta sul campo della Sassari Torres, match valido per la 16^ giornata del campionato di Serie B femminile 2022/23.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

HELLAS VERONA WOMEN - RAVENNA WOMEN 1-1 (1-0)

Reti: 18' Pellinghelli, 63' Barbaresi

HELLAS VERONA WOMEN (4-3-3): Shore; Pellinghelli, Ledri, Meneghini, Capucci; Giai (dal 90' Bison), Lotti, Anghileri (dal 77' Casellato); Pasini, Rognoni (dal 66' Semanova), Peretti

A disposizione: Keizer, Lefebvre, Bursi, Quazzico, Vergani, Doneda

Allenatore: Matteo Pachera

RAVENNA WOMEN (4-3-2-1): Vicenzi; Ventura, Giovagnoli, Gardel, Mascia; Mariani, Barbaresi, Gianesin; Burbassi (dall'83' Mariani), Carrer; Scarpelli (dal 62' Domi)

A disposizione: Ruotolo, Candeloro, Tonelli, Raggi, Carli

Allenatore: Massimo Ricci

Arbitro: Fabio Cevenini (Sez. AIA di Siena)

Assistenti: Piero Mansutti (Sez. AIA di Basso Friuli), Pierfrancesco Carlevaris (Sez. AIA di Trieste)

NOTE. Ammonite: Mascia, Giovagnoli, Pellinghelli, Vicenzi.