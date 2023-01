Hellas Verona Women, che colpo! In casa della capolista Lazio arriva la quarta vittoria di fila

Colpo esterno di grande pregio per l'Hellas Verona Women, che batte in trasferta la Lazio capolista, mai sconfitta in casa in campionato fino a quel momento, centrando il quarto successo e quarto clean sheet consecutivo.

Sul campo delle capitoline, la squadra scaligera affidata di recente a mister Pachera si impone di una sola rete, quella siglata in avvio da Rognoni con un sinistro a giro dai 25 metri che si insacca sotto al sette. Un Hellas comunque propositivo per tutto l'arco del match, al quale non sono mancate le occasioni per il raddoppio, con la stessa Rognoni a colpire anche una traversa al 52'. Menzione di merito anche per il portiere gialloblù Shore, che nel finale chiude per due volte la porta con due parate importanti: all'83' su Palombi e all'89' sul tentativo a giro di Fuhlendorff dalla distanza, confermando così lo score finale di 0 a 1 in favore delle ospiti.

Il prossimo impegno del Verona sarà quello di sabato 28 gennaio (ore 14.30), quando le gialloblù ospiteranno al 'Sinergy Stadium' di via Sogare il Ravenna, match valido per la 15^ giornata della Serie B 2022/23 e ultimo turno del girone d'andata.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

LAZIO WOMEN - HELLAS VERONA WOMEN 0-1 (0-1)

Rete: 4' Rognoni

LAZIO WOMEN (4-3-1-2): Guidi; Falloni, Kakampouki, Varriale, Toniolo (dall'81' Mattei); Castiello, Condon (dal 66' Vecchione), Colombo; Proietti (dal 46' Fuhlendorff); Jansen (dal 46' Eriksen), Chatzinikolaou (dal 54' Palombi)

A disposizione: Natalucci, Savini, Groff, Carosi

Allenatore: Massimiliano Catini

HELLAS VERONA WOMEN (4-3-3): Shore; Bursi (dal 46' Pellinghelli), Ledri, Meneghini, Capucci; Giai, Sardu, Lotti; Pasini (dal 72' Casellato), Rognoni (dal 78' Bison), Peretti

A disposizione: Keizer, Lefebvre, Anghileri, Semanova, Quazzico

Allenatore: Matteo Pachera

Arbitro: Cosimo Papi (Sez. AIA di Prato)

Assistenti: Domenico Lombardi (Sez. AIA di Chieti), Andrea Mongelli (Sez. AIA di Chieti)

NOTE. Ammonite: Colombo, Shore, Rognoni, Toniolo, Lotti. Espulsa: Sardu.