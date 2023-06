Hellas, Sogliano guarda al domani: «Raggiunto un grande risultato per merito di tutti. Ora la scelta dell'allenatore»

Alla conferenza stampa dell'Hellas per l'addio di Francesco Marroccu, svolta nella mattinata di ieri, giovedì 22 giugno, è intervenuto anche il direttore sportivo Sean Sogliano.

Il dirigente gialloblù, fresco di rinnovo fino al 2026, ha analizzato la stagione e sciolto alcuni dubbi sul futuro della società.

Queste le sue dichiarazioni:

«Il motivo principale di questa conferenza è il saluto a Marroccu, che non sarà più con noi. Siamo felici di aver ottenuto questo risultato, che in certi momenti della stagione era sembrato insperato. Le mie parole per Marroccu non sono di circostanza: abbiamo ottenuto questo risultato per merito di tutti, perché ci siamo aiutati l'uno con l'altro. Arrivando a stagione già iniziata avevo forse la testa più libera: ringrazio Francesco, gli auguro di trovare soddisfazione in altre avventure. Quando uno si comporta bene cammina sempre a testa alta».

«Per l'allenatore andranno fatte valutazioni ancor più nei particolari - prosegue -. Bocchetti e Zaffaroni hanno fatto un grande lavoro, sono contento di essere riuscito ad arrivare fino in fondo con loro. Ora vanno fatti dei ragionamenti insieme al presidente: ho appuntamento con l'agente di Bocchetti, parleremo anche con Zaffaroni e poi prenderemo una decisione definitiva. Questa stagione ha tolto molto dal punto di vista nervoso. Ieri abbiamo trovato l'accordo per il rinnovo, che è stata una battaglia (ride, ndr). Entro la fine della settimana vogliamo essere sicuri della scelta che faremo. Per quanto riguarda il mercato, a Verona rimangono i giocatori che vogliono restare, trattenere chi vuole andarsene sarebbe un errore. Chi resta, dovrà essere pronto lottare con il coltello tra i denti».