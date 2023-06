Hellas, il saluto di Marroccu: «Felice di aver dato il mio contributo in questa salvezza»

Dopo dodici mesi, termina l'avventura di Francesco Marroccu con l'Hellas Verona.

L'ormai ex responsabile dell'area tecnica gialloblù si è congedato nella mattinata di ieri, giovedì 22 giugno, durante la conferenza stampa svolta insieme al presidente Maurizio Setti e al direttore sportivo Sean Sogliano.

Queste le principali dichiarazioni del dirigente sardo:

«Sono qui per salutarvi e sancire la fine del mio rapporto contrattuale con l'Hellas. Il presidente ha detto che, dopo tanta sofferenza, gli è rimasto in bocca un sapore dolce. Mi piace aver partecipato a questa nuova visione del club, aver lasciato qualcosa ed essere riuscito a dare un contributo. Approfitto dell'occasione per salutare i tifosi, la città e la dirigenza, e in ultimo la famiglia Setti: il collante è stata la mamma del presidente, artefice delle nostre emozioni finali».