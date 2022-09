Hellas sconfitto dalla Fiorentina, Cioffi: «Male il primo tempo, non siamo stati all'altezza»

Un Hellas in apnea, specie nel primo tempo, in difficoltà nel costruire gioco e nel rendersi pericoloso in fase offensiva.

Al Franchi i gialloblù soffrono le incursioni veloci degli attaccanti della Fiorentina, andando in svantaggio dopo 13' su un'azione personale in accelerazione da parte di Ikonè, lesto nel liberarsi di Coppola e infilare un sinistro a lato di Montipò. Lo stesso Montipò, poi, si rende protagonista con una serie di parate provvidenziali a evitare che il passivo diventi pesante, compresa quella sul calcio di rigore fallito da Biraghi. Dopo 45 minuti di fatica, nella ripresa gli scaligeri di Cioffi provano una timida reazione, ma non riescono comunque ad affacciarsi in avanti con sufficiente convinzione. Alla fine, al 90', la Viola costruisce l'azione che regala il raddoppio ai padroni di casa, finalizzata da Gonzalez su assist di Mandragora. Finisce così 2 a 0 per gli uomini di Italiano.

Di seguito le principali dichiarazioni del tecnico toscano al termine dell'incontro, riportate sul sito ufficiale del Club gialloblù:

Mister, so che non è soddisfatto dello sviluppo dei primi 45 minuti...«L'approccio c'era, ma non si è trasformato in prestazione nonostante i ragazzi fossero presenti. Abbiamo cercato ancora una volta la verticalità ma siamo restati in apnea, mai respirando e mai giocando».

Nel secondo tempo, la squadra è riuscita ad essere in voce più quadrata ma non pericolosa... «Sì, abbiamo giocato e gestito meglio la palla, siamo mancati negli ultimi 30 metri».

La sosta sarà il momento giusto per lavorare quindici giorni consecutivi con i tuoi ragazzi... «È il momento giusto, la pausa fa bene a noi per compattarci e a quei giocatori che ne hanno più bisogno. In queste due ultime partite non siamo stati all'altezza».

Migliore in campo per il Verona, Lorenzo Montipò si è esaltato con alcuni interventi prodigiosi a mantenere a galla il risultato, anche se questo non è comunque servito a conquistare un risultato positivo. Queste le parole del portiere, anch'esse riportate sul sito ufficiale della società scaligera:

Che partita è stata? «Aver subito gol nel finale è un peccato. Avremmo meritato un pareggio considerando che lo abbiamo cercato sino all’ultimo. Ci è mancato il gol».

Hai fatto molte parate difficili oggi tra cui il rigore… «Mi fa piacere dare una mano alla squadra quando vengo chiamato in causa, spero di continuare a farlo e che ci aiuti a portare a casa punti».

La sosta arriva nel momento giusto per lavorare ancora meglio? «Non vedo periodi giusti o sbagliati, ma un periodo dove potremo lavorare ancora di più».