Rinnovo in casa Hellas: Chiesa si lega ai gialloblù fino al 2026

Con i guantoni gialloblù fino al 2026: l'Hellas Verona, tramite i propri canali, ha annunciato il prolungamento del contratto del portiere Mattia Chiesa.

L'estremo difensore classe 2000 si è legato al Club scaligero con un nuovo accordo di base quadriennale.

Dopo aver totalizzato 23 presenze con la formazione della Primavera nella stagione 2018/19, e a seguito delle esperienze in Serie C con Virtus e Trento, Chiesa è tornato a vestire la maglia dell'Hellas nello scorso mese di gennaio, unendosi da allora in pianta stabile alla Prima Squadra.