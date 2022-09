DIRETTA Fiorentina - Hellas Verona 1-0 | Ikonè porta in vantaggio la Viola

Allo stadio 'Franchi' si gioca Fiorentina-Hellas Verona, match valido per la 7^ giornata della Serie A TIM 2022/23.

Il tabellino LIVE

FIORENTINA-HELLAS VERONA 1-0

Reti: 13' Ikone

La cronaca LIVE

PRIMO TEMPO - Subito Hellas a verticalizzare in avanti.

1'. La prima conclusione, anche se debole e strozzata, è di Lasagna, che dopo appena quindici secondi trova già il varco per calciare dal limite dell'area. Traiettoria a lato.

2'. Colpo al fianco per Biraghi, che rimane a terra molto dolorante.

4'. Occasione Fiorentina: Sottil si libera sulla sinistra, crossando rasoterra verso il centro. Montipò devia in tuffo come può, con Kouame che non riesce a ribadire in rete da pochi passi per merito del disturbo di Günter.

10'. Ci prova da fuori Mandragora: sinistro forte ma poco preciso. Palla sul fondo.

12'. Il colpo di testa di Kouame, su traversone di Sottil, finisce fuori.

13'. Vantaggio Viola. Azione personale di Ikonè, che brucia Coppola sulla fascia, rientrando sul sinistro e sorprendendo Montipò con un tiro secco.

21'. Ripartenza veloce degli uomini di Italiano, con Ikonè che invita Venuti alla conclusione. Respinge con riflesso Montipò.

22'. Sugli sviluppi del corner, Depaoli rischia l'autogol con una deviazione di testa molto pericolosa verso la propria porta.

23'. Ammonito Madragora per fallo tattico sullo stesso Depaoli.

24'. Montipò si distende e salva ancora il Verona sul tentativo di Ikonè. Assedio Viola al Franchi.

25'. Coppola trattiene vistosamente in area Kouame, scappato via dopo aver chiesto l'uno-due a un compagno. Calcio di rigore assegnato ai padroni di casa.

26'. Montipò si conferma protagonista del match: neutralizzato il penalty di Biraghi.

27'. Sul capovolgimento di fronte, Lasagna va a vicino al clamoroso pari: su sponda di Henry, Martinez Quarta devia quel che basta in calcio d'angolo la fucilata ravvicinata dell'attaccante ex Udinese.

28'. Annullato per fuorigioco il gol siglato da Henry.

30'. Montipò alza in corner il deciso piattone centrale di Venuti.

31'. Sempre Montipò! Miracolo in tuffo del portiere scaligero sul colpo di testa indirizzato a fil di palo da Ranieri.

32'. Cartellino giallo anche per Amrabat, punito per aver trattenuto la maglia a Lasagna.

34'. Si allunga la lista degli ammoniti: sanzione per Henry, troppo veemente nelle proteste rivolte all'arbitro Rapuano dopo un fallo commesso.

Le formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Quarta, Ranieri, Biraghi; Amrabat, Mandragora, Barak; Sottil, Kouame, Ikonè

A disposizione: Cerofolini, Bonaventura, Jovic, Saponara, Mendonca, Maleh, Terzic, Gonzalez, Zurkowski, Duncan, Favasuli, Bianco, Krastev

Allenatore: Vincenzo Italiano

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Günter, Coppola; Depaoli, Tameze, Ilic, Lazovic; Hrustic, Lasagna; Henry

A disposizione: Chiesa, Berardi, Doig, Veloso, Verdi, Ceccherini, Hongla, Djuric, Piccoli, Terracciano, Dawidowicz, Kallon, Cabal, Cortinovis

Allenatore: Gabriele Cioffi

Arbitro: Antonio Rapuano (Sez. AIA di Rimini)

Assistenti: Daniele Marchi (Sez. AIA di Bologna), Pasquale Capaldo (Sez. AIA di Napoli)

NOTE. Ammoniti: Mandragora, Amrabat, Henry.