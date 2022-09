L'Hellas scende in campo per beneficienza: gialloblù a Firenze a favore di HV Foundation

Il Verona scende in campo contro la Fiorentina nel pomeriggio di oggi, domenica 18 settembre, con la maglia Away e un logo speciale sulla manica: quello dell'Hellas Verona Foundation.

Questo dettaglio, abbinato all'etichetta Match Worn applicata all'interno del colletto, rende questa divisa da trasferta unica. Le maglie dei convocati saranno messe all'asta, come di consueto, su Match Worn Shirt a partire da martedì prossimo, 20 settembre. Il ricavato verrà interamente devoluto all'associazione benefica gialloblù che ha come obiettivo, tra gli altri, quello di finanziare per intero la costruzione di uno degli appartamenti previsti dal progetto Casa ABEO Alloggi.

Visto il successo della prima asta, che si è svolta dopo la partita inaugurale nella Serie A 2022/23, anche dopo il match giocato allo stadio Franchi l'Hellas replicherà l'iniziativa per sostenere tutti i progetti della sua fondazione.