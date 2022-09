Fiorentina - Hellas Verona, le probabili formazioni | Recuperati Ceccherini e Piccoli, out Faraoni

Altra trasferta insidiosa per l'Hellas, che dopo la gara dell'Olimpico contro la Lazio verrà ospitata al Franchi dalla Fiorentina.

Aria di crisi in casa Viola, ma potrebbe essere solo apparenza: mister Cioffi chiede ai suoi giocatori massima attenzione per affrontare la gara nel migliore dei modi. Il tecnico chiarisce anche la situazione infermeria: Ceccherini e Piccoli risultano recuperati dai rispettivi problemi fisici, mentre Faraoni rimarrà ancora out per riprendersi e tornare al massimo della condizione. Italiano, sul fronte opposto, deve fare i conti con diverse defezioni, specie nel reparto arretrato. Il fischio d'inizio della gara è fissato per domani, domenica 18 settembre, alle ore 15.

I PRECEDENTI - Il Verona ha vinto 14 partite di Serie A contro la Fiorentina (20 pareggi e 28 sconfitte): contro nessun altra squadra ha fatto meglio. La Viola, tra l'altro, è anche l'avversaria contro cui i gialloblù hanno realizzato più reti (68). La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime cinque partite di Serie A contro l'Hellas (1 vittoria e 4 pareggi) e non fa meglio dalla serie record registrata nelle prime 18 sfide tra queste due formazioni (1957-1977). La compagine toscana non vince in casa in Serie A contro quella scaligera dal 2 dicembre 2013, con quattro pareggi e due sconfitte da allora; tra le avversarie affrontate più di due volte in casa dal 2014 in avanti, la squadra gialloblù è quella contro cui i viola hanno conquistato meno punti (quattro).

QUI FIORENTINA - Momento complicato sia a livello di risultati che di disponibilità di uomini per mister Italiano, costretto a fare i conti con numerosi acciaccati per preparare la formazione anti-Verona. In porta rientra Terracciano, ma restano dubbi su chi ci sarà in difesa davanti a lui: Quarta non è al meglio, e in caso di forfait verrà arretrato ancora Amrabat, con lui Venuti, Ranieri e Biraghi. A centrocampo Barak e Bonaventura da mezzali, con Mandragora pronto eventualmente a subentrare da play. Anche sulle fasce sono interrogativi: da valutare le condizioni di Sottil e Gonzalez, se non saranno arruolabili spazio a Ikone e Kouame.

QUI HELLAS VERONA - Ceccherini insidia Dawidowicz per una maglia nel terzetto completato da Hien (sempre in vantaggio su Günter) e Coppola. Con Faraoni ancora out per il problema alla caviglia, toccherà nuovamente al giovane Terracciano occupare la corsia di destra. Veloso dovrebbe aver assorbito il colpo ricevuto all'Olimpico, e si candida quindi per un posto al fianco di Ilic, con Doig a completare la linea e Lazovic spostato sulla trequarti. Davanti spazio ai soliti Lasagna ed Henry, ma occhio anche a Kallon; i nuovi acquisti Verdi e Hrustic, d'altra parte, rimangono a ora carte più spendibili a gara in corso. Così Cioffi nella conferenza stampa dell'anti-vigilia: «Come sta la squadra? Abbiamo recuperato Ceccherini e Piccoli, che si è allenato tutta la settimana ed è a disposizione. Non ci sarà Faraoni: deve fermarsi per riprendersi e tornare al 100%. Niente di grave, ma ha bisogno di tempo. Con la Lazio segnali di crescita? La partita di Roma ha tantissimi aspetti positivi, dove dobbiamo migliorare è sulla fase offensiva. Siamo frettolosi a verticalizzare, per esempio nel momento in cui potremmo giocare di più il pallone. Questa settimana abbiamo lavorato anche su questo. Arbitri? Io da allenatore mi tiro fuori da ogni polemica, e sono appoggiato dalla società in questo. Il nostro obiettivo è vincere le partite in campo e far sì che gli episodi non ci condizionino. L'approccio che il Verona deve avere è di crescere come squadra e rispettare il lavoro difficile dell'arbitro. Sta a noi vincere le partite e portare a casa i punti. Sfruttare il contropiede contro la Fiorentina? Può essere un'idea. Adesso però stiamo recuperando la condizione migliore dei giocatori che sono arrivati per ultimi e cominciamo ad avere nuove soluzioni. Si respira una competizione sana. Ecco perché domani deciderò chi scenderà in campo e le caratteristiche con cui giocheremo, rispettando però il DNA dell'Hellas, ovvero mordere. Crisi della Fiorentina? Non è realmente in crisi, se non dal punto di vista dei risultati. Ha giocatori in grado di giocare in più ruoli e interpretare moduli diversi. La squadra è costruita da diversi anni per raggiungere l'obiettivo delle coppe. Quest'anno si è rafforzata proprio in quest'ottica. Dovremo alzare ancor di più la soglia dell'attenzione. Andremo ad affrontare una squadra forte e ferita, in un ambiente che sarà un calderone. A che punto è il percorso di crescita? Il percorso non ha né una fine né un inizio. Anche quando si vince si può sempre fare meglio. Qual è l'idea di gioco offensivo? Sin qui la squadra ha potuto giocare tra le linee in maniera indiretta, quindi sfruttando per esempio Lazovic sulla trequarti. Siamo coscienti però del fatto che con la palla possiamo fare sempre meglio e - una volta recuperati determinati giocatori - che si potrà iniziare a fare un gioco tra linee più pulito. Cabal con ampi margini di crescita? Sì, va 'sgrezzato' ma ha un potenziale incredibile. Quando uno ha personalità si vede. Noi ci crediamo. Doig? Ha esuberanza e un gran motore nelle gambe. A livello tattico è normale che un 2002 non abbia le letture di un giocatore più esperto. Abbiamo la fortuna di avere dei giovani che possono imparare e migliorare, come lui. Kallon titolare? Sì, sta bene ed è alla pari di altri in questo senso. Ha la possibilità di giocare, sono molto contento di quello che sta facendo».

ARBITRO - Antonio Rapuano di Rimini

Le probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Kouamé, Jovic, Sottil.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Coppola, Hien, Ceccherini; Terracciano, Ilic, Veloso, Doig; Lazovic, Lasagna; Henry.