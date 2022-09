Lazio - Hellas Verona 2-0 | Buona gara dei gialloblu, ma la sblocca Immobile e Luis Alberto la chiude

Vince la Lazio con merito e perde senza particolari demeriti l'Hellas Verona. La sfida dell'Olimpico finisce con un secco due a zero in favore dei padroni di casa, ma il risultato avrebbe anche potuto essere un pareggio e nulla ci sarebbe stato da dire. Succede tutto nel secondo tempo, dopo che la prima frazione aveva regalato un buon ritmo di gioco e qualche occasione nitida da ambo le parti. In particolare la Lazio aveva colpito un palo con una bellissima conclusione da lontano di Basic al 27°, mentre i gialloblu erano stati fermati dalla traversa centrata da Henry nei minuti di recupero del primo tempo.

Durante la seconda parte della gara i laziali sono parsi più padroni del gioco, ma la squadra di Cioffi è sempre rimasta in partita, spesso riuscendo anche a creare qualche apprensione alla difesa avversaria. La rete del vantaggio è giunta al 67°, grazie ad un'invezione di Milinkovic-Savic che ha pescato in area Immobile con un perfetto traversone dalla fascia destra che ha tagliato fuori la difesa ospite. Facile la conclusione a porta vuota da parte del capitano della Lazio che ha così potuto festeggiare il suo ritorno al gol.

L'Hellas non si è mai arreso e per poco non è riuscito a trovare il pareggio prima con Kallon e poi con Ilic. Ha anche inevitabilmente rischiato di subìre la rete del raddoppio, con un gol realizzato dall'ex Cancellieri e poi annullato per un fuorigioco davvero millimetrico. Alla fine ci ha però pensato il solito Luis Alberto, entrato in campo al 55° per Basic e, in pieno recupero, bravo a lasciar partire dal limite un destro potente e preciso che non ha lasciato scampo all'incolpevole Montipò (peraltro già miracoloso in almeno un paio di precedenti circostanze).

I giallobllu escono dunque sconfitti, ma lasciano negli occhi di chi ha assistito alla gara una prestazione coraggiosa che, forse con un pizzico di fortuna in più avrebbe magari fatto guadagnare un punto. Il carattere non è mai mancato ed anche l'organizzazione di gioco. L'occasione per rifarsi in campionato arriverà domenica prossima, 18 settembre, quando alle ore 15 il Verona affronterà la Fiorentina in trasferta.

La diretta della partita

Secondo tempo

Finisce qui la gara, vince la Lazio nonostante una buona prova dei gialloblu.

90°+4 La chiude Luis Alberto con una grande conclusione dal limite dell'area che non lascia scampo a Montipò.

90°+1 Occasionissima per Ilic che calcia col mancino da dentro l'area di rigore, ma la conclusione è facile preda di Provedel che blocca a terra.

90° Segna Cancellieri, ma viene annullato per fuorigioco. Check del Var, confermato l'off side.

90° Saranno quattro i minuti di recupero.

88° Ammonito mister Cioffi per proteste.

86° Colpo di testa alto sopra la traversa da parte di Milinkovic-Savic.

84° Gran botta di Cancellieri che sulla sua strada trova però un miracoloso Montipò che si salva in corner.

82° Fallo tattico di Hysaj su Tameze che stava andando via in contropiede, ammonizione inevitabile.

80° Ammonito anche Hien dopo un fallo sull'ex gialloblu Zaccagni.

78° Ammonito Luis Alberto per proteste.

77° Doppia clamorosa chance per Immobile che, tuttavia, spreca malamente a tu per tu con Montipò, bravissimo a chiudergli lo specchio della porta e tenere in partita i suoi.

75° Altro cambio nella Lazio: si è fatto male Lazzari, dentro al suo posto Hysaj.

73° Bella iniziativa di Kallon che va via al suo marcatore e prova col mancino a giro ad impensierire il portiere laziale. La palla esce però a lato.

69° Altri due cambi per Cioffi: esce Lasagna ed al suo posto entra Kallon, poi esce Lazovi? ed entra Hrusti?.

67° Questa volta passa la Lazio: assist perfetto di Milinkovic-Savic che pesca sul secondo palo con un bel traversone dalla fascia destra Immobille, bravo a farsi trovare pronto e, da due passi, concludere in rete a porta vuota.

65° Giallo per Cabal, fallo su Lazzari in fuga lungo l'out di destra.

64° Doppio cambio nella Lazio: esce Felipe Anderson ed entra Cancellieri, poi esce Marcos Antônio ed entra Vecino.

63° Occasione enorme per la Lazio: combinazione nello stretto tra Luis Alberto ed Immobile, il brasiliano calcia e le palla esce di un niente a lato.

59° Doppio cambio nell'Hellas: dentro Cabal per Ceccherini (infortunato) e De Paoli per Terracciano.

54° Cambio nella Lazio: esce Basic ed al suo posto entra Luis Alberto.

45° Al via la seconda frazione.

Primo tempo

45+3° Finisce qui il primo tempo.

45+1° Calcio d'angolo dalla sinistra per l'Hellas, Henry riceve in mezzo all'area e calcia verso la porta schiacciando a terra la sfera che, sul succcessivo ribalzo, colpisce la parte alta della traversa ed esce.

45° Sono tre i minuti di recupero.

42° Triangolazione a tutto campo per la Lazio che si beve la retroguardia giallobllu premiando la velocità di Lazzari: tiro a incrociare dell'esterno laziale e palla che si spegne sul fondo, ma non esce di molto.

34° Proprio Veloso entra duro su Milinkovic-Savic e si becca un cartellino giallo. Cioffi lo sostituisce subito, al suo posto entra Tameze.

33° Qualche guaio fisico per Veloso che però al momento resta in campo.

27° Occasionissima Lazio: sinistro di collo esterno dalla distanza di Basic, Montipò ci arriva di un soffio e devia la palla che sbatte contro la parte interna del palo alla sua destra. Hellas graziato.

24° Bellla giocata di Milinkovic-Savic che dopo un palleggio al volo si gira e riesce a concludere di destro verso la porta: blocca senza problemi Montipò.

19° Ribaltamento di fronte ed è ancora Lasagna a provarci: tiro diagonale defilato sulla destra che esce però strozzato e si spegne sul fondo.

17° Gran botta dalla lunga distanza da parte di Marusic, palla deviata e calcio d'angolo per la Lazio. Sugli sviluppi del corner, dopo una lunga azione, calcia da buona posizione Felipe Anderson, ma la palla è altissima.

13° Ci prova Lasagna con un tiro di sinistro che viene deviato in corner.

11° Montipò salva i gialloblu con un'uscita provvidenziale fuori dall'area di rigore in anticipo su Lazzari.

7° Pericolosa la Lazio con Zaccagni che cerca Immobile, ma il centravanti manca l'aggancio.

1° Calcio d'inizio, al via la sfida.

Le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Casale, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

A disposizione: Maximiano, Adamonis, Vecino, Luis Alberto, Cancellieri, Romagnoli, Kamenovic, Romero, Hysaj, Radu, Gila, Bertini.

Allenatore: Maurizio Sarri

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Hien, Coppola; Terracciano, Ilic, Veloso, Doig; Lazovic, Lasagna; Henry.

A disposizione: Berardi, Perilli, Faraoni, Verdi, Hrustic, Hongla, Djuric, Piccoli, Günter, Dawidowicz, Depaoli, Kallon, Cabal, Tameze, Cortinovis.

Allenatore: Gabriele Cioffi.

ARBITRO: Massimiliano Irrati (Sez. AIA di Pistoia).