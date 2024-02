Hellas Verona scatenato sul mercato

L'Hellas Verona FC continua ad essere scatenato in questo mercato di gennaio. Nella giornata di ieri il club ha reso noto di aver anticipato l'acquisto, a titolo definitivo, da FC Groningen delle prestazioni sportive del centrocampista slovacco Tomas Suslov, che ha firmato un contratto con il club gialloblù fino al 30 giugno 2027. Nella sua prima stagione nel campionato italiano, Suslov ha collezionato finora 18 presenze con il Club gialloblù (17 in Serie A e una in Coppa Italia) durante le quali il centrocampista ha servito due assist e realizzato un gol.

Intanto oggi nell'ultimo giorno di mercato potrebbero esserci ancora movimenti sia in entrata che in uscita. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, l'Hellas Verona starebbe pensando al difensore greco Kostas Manolas, che dunque potrebbe tornare in Italia.

La società veronese, come riporta Alfredo Pedullà, avrebbe messo gli occhi anche su Stefan Mitrovic della Stella Rossa. Tra l'attaccante esterno classe 2002 e il club gialloblù ci potrebbe già essere un accordo.

Secondo Sky Sport l'Hellas Verona avrebbe anche un nuovo obiettivo. Si tratta di un attaccante che gioca in Olanda, con la maglia dello Sparta Rotterdam: è il norvegese Tobias Lauritsen (27 anni), classe 1997. L'operazione si potrebbe chiudere con un prestito sui 4 milioni che il club gialloblù vorrebbe fare con obbligo di riscatto legato alla salvezza.

Gianluca Di Marzio, intanto, annuncia che il club gialloblù avrebbe chiuso per Centonze, terzino destro del Nantes e avrebbe trovato l'accordo con il Vitoria Guimarães per Andrè Silva, attaccante brasliano classe 1997.

In uscita, invece, potrebbe esserci anche l'attaccante spagnolo, dal doppio passaporto congolese, Jordi Mboula (24 anni).