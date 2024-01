Hellas Verona-Frosinone: finisce 1-1 con i padroni di casa che sbagliano il quarto rigore di stagione

Finisce 1-1 la gara del Bentegodi tra Hellas Verona e Frosinone. La squadra di Baroni gioca un ottimo primo tempo e chiude in vantaggio, ma nei primi minuti della ripresa subisce le iniziative avversarie e il gol del pareggio. Poi torna ad attaccare, ma senza trovare il nuovo vantaggio.

In cronaca.

Al 7' tiro di Noslin da posizione defilata, buona parata di Turati. Due minuti dopo Suslov anticipa Lazovic e conclude, ma il suo mancino termina sul fondo. Al 10' traversone di Tchatchoua e colpo di testa di Folorunsho, Turati blocca. Al 18' Cabal fa sponda per Lazovic, primo tiro murato, poi il secondo va alto sopra la traversa. Un minuto dopo tiro potente di Seck deviato da Magnani in calcio d'angolo. Al 35' La Penna richiamato dal VAR all'on-field review. Da verificare il contatto tra Noslin e Bourabia. L'arbitro dopo il consulto decide per il rigore a favore dell'Hellas Verona. Dal dischetto si presenta Duda che si fa respingere il tiro da Turati. Quarto rigore sbagliato su cinque dai gialloblù nel campionato 2023-24. Al 45' altro penalty per i padroni di casa: colpo di testa di Dawidowicz e mani di Bourabia. Sul dischetto questa volta si presenta Suslov che non sbaglia e porta l'Hellas Verona in vantaggio. Primo centro in Serie A per il numero 31 gialloblù. Il primo tempo termina dunque 1-0 per i padroni di casa sul Frosinone.

Inizia la seconda frazione e dopo quattro minuti occasione per i padroni di casa: triplo dribbling di Folorunsho che serve Tchatchoua, cross per il colpo di testa di Noslin che non inquadra la porta. Un minuto dopo risposta del Frosinone: iniziativa di Soule' e conclusione di Ghedjemis bloccata da Montipò. Al 10' botta dalla distanza di Harroui, parata dall'estremo difensore di casa. Al 13' Kaio Jorge prova il destro a giro sul secondo palo, Montipò vola e devia in corner. Pochi secondi dopo il Frosinone trova il pari: corner di Soulé, spizzata di Barrenechea per il colpo di testa vincente di Kaio Jorge. Al 20' grande occasione per l'Hellas Verona: ottima giocata del nuovo arrivato Noslin che serve al centro Henry, conclusione di prima intenzione su cui Turati vola a dire di no. Tre minuti dopo Frosinone vicino al vantaggio: colpo di testa di Maio Jorge, Tchatchoua salva sulla linea di porta. Al 25' conclusione di Harroui sulla quale Montipò si distende e para. Al 42' cross perfetto di Mazzitelli e colpo di testa di Cheddira sul fondo. Al 44' Henry fallisce il gol del 2-1 solo davanti a Turati. Non succede più nulla e dopo quattro minuti termina la gara. Pareggio che consente all'Hellas Verona di agganciare Cagliari e Udinese a quota 18, ma di non superarli. Tre punti oggi sarebbero stati vitali per la squadra di Baroni.