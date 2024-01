L'Hellas Verona perde di misura contro la Roma (2-1)

L'Hellas Verona esce sconfitto 2-1 dallo stadio Olimpico nella sfida con la Roma. La squadra di Baroni soffre nel primo tempo, ma nella ripresa accorcia le distanze e sbaglia anche un rigore.

In cronaca. Dopo otto minuti Roma vicina al vantaggio: palla in verticale di Bove per Karsdorp, che serve di tacco Lukaku, il cui tiro viene respinto dalla difesa. Al 17' prima conclusione in porta anche per il Verona con Suslov, blocca Rui Patricio. Al 19' gol della Roma: lancio in profondità di Pellegrini per El Shaarawy, il Faraone entra in area e serve l'assist per Lukaku che, con il destro, batte Montipò. Al 25' raddoppio dei padroni di casa: Lukaku serve Pellegrini che con il sinistro da pochi passi sfonda la rete. Al 30' Tiro di El Shaarawy da fuori area deviato da un difensore gialloblù, pallone che arriva Huijsen che calcia in porta e sfiora il secondo palo. Non succede più nulla e il primo tempo termina 2-0 per i giallorossi.

Inizia la ripresa e dopo nove minuti Pellegrini prova il tiro su assist di Lukaku, conclusione respinta da Magnani. Poco dopo rete annullata all'Hellas Verona per fallo su Karsdorp. Al 19' calcio di rigore per l'Hellas Verona per fallo di mano di Llorente sul colpo di testa di Djuric. Dal dischetto si presenta proprio Djuric che calcia alle stelle e direttamente in Curva Nord. Grande occasione sprecata dai ragazzi di Baroni. Al 23' colpo di testa di Huijsen sugli sviluppi di un calcio di punizione, pallone fuori. Al 25' recupero strepitoso di Bove su Serdar, che evita così al giocatore dell'Hellas Verona di calciare in porta. Al 31' la squadra gialloblù accorcia le distanze: tiro da fuori di Folorunsho, Rui Patricio si tuffa ma non blocca. Quattro minuti dopo tiro di Henry da fuori che termina alto. Nei minuti finali la squadra di Baroni spinge, ma la Roma si difende bene. Dopo cinque di recupero termina la gara con il punteggio di 2-1. Prima vittoria per Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa. Sconfitta pesante per l'Hellas Verona in chiave salvezza. Ancora una volta un calcio di rigore sbagliato potrebbe costare caro a fine stagione.

IL TABELLINO

ROMA-HELLAS VERONA 2-1

RETI: 19' pt. Lukaku (R), 25' pt. Pellegrini (R), 31' st. Folorunsho (H)

ROMA (4-3-2-1): Rui Patricio; Karsdorp, Huijsen, Llorente, Spinazzola (27' Kristensen); Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala (57' Zalewski), El Shaarawy (81' Belotti); Lukaku. All. Daniele De Rossi.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Folorunsho, Serdar; Mboula (46' Bonazzoli), Suslov, Saponara (77' Cruz); Djuric (77' Henry). All. Marco Baroni

Arbitro: Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata

Assistenti: Capaldo - Affatato

Quarto Ufficiale: Massimi

VAR: Pairetto

AVAR: Valeri

Ammonizioni: Paredes (ROM), Dawidowicz (VER), Llorente (ROM), Folorunsho (VER)

.