Hellas Verona: mercato ancora in fermento

Dopo le tante partenze in casa Hellas Verona potrebbe esserci qualche acquisto per rinforzare la rosa, che ha perso molte pedine importanti. Per sostituire il terzino destro Faraoni, che è passato alla Fiorentina, il club gialloblù, come segnalato da Hellas Live, sta trattando con il Malmö per Joseph Ceesay, classe 1998.

La società veneta potrebbe essere vicina anche al terzino portoghese Ruben Vinagre dallo Sporting Lisbona. Il classe 1999 attualmente è in prestito all'Hull City. L'affare dovrebbe chiudersi nella giornata odierna.

Al club gialloblù piace molto anche Emanuele Valeri, grande obiettivo della Lazio ormai in scadenza di contratto con la Cremonese.

Per quanto riguarda le partenze, quella di Doig sembrerebbe ormai certa. Secondo quanto riportato da Sky Sport il Sassuolo dovrebbe aver chiuso la trattativa e nelle prossime ore il calciatore svolgerà le visite mediche prima di firmare il suo contratto. Doig si trasferirà al Sassuolo a titolo definitivo per 6 milioni di euro più uno di bonus e nell'accordo è stato anche stabilito che all'Hellas andrà anche il 10% della futura rivendita del giocatore.