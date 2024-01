Hellas Verona: due arrivi e una partenza

L'Hellas Verona FC ha acquisito, a titolo definitivo, da NEC Nijmegen le prestazioni sportive dell'attaccante olandese Elayis Tavsan. Nato a Rotterdam il 30 aprile 2001, l'attaccante è cresciuto calcisticamente nel Settore Giovanile della squadra della sua città natale, ovvero lo Sparta Rotterdam. Con il club biancorosso ha fatto il suo esordio in Prima squadra nella seconda divisione olandese.



Ha giocato poi nello Telstar e nel NEC Nijmegen, dove ha aiutato la squadra ad ottenere la promozione in Eredivise. Nelle due stagioni successive, con la maglia del club olandese ha totalizzato 62 presenze (30 nella stagione 2021/22 e 32 in quella 2022/23) e ha realizzato 8 gol (5 e 3). Nel corso della stagione sportiva attuale, Tavsan ha giocato 8 partite e segnato 2 reti.

Nella stessa giornata la società gialloblù ha annunciato di aver acquisito, a titolo definitivo, da Fortuna Sittard le prestazioni sportive dell'attaccante olandese Tijjani Noslin. Nato il 7 luglio 1999, ha mosso i primi passi nell'FC Twente Under 19 nella stagione 2016/17, in quella successiva si è trasferito all'Hercules, formazione olandese di Derde Divisie B.

Nella stagione 2021/22 lo ha acquistato il Fortuna Sittard e con la sua nuova maglia ha iniziato a conoscere anche la Eredivise, la prima lega di calcio olandese. Nella stagione attuale è protagonista con la maglia del club: ha disputato 13 partite e ha segnato 3 gol.

E anche oggi la società ha ceduto un altro suo uomo: l'attaccante Jayeden Braaf è stato ceduto in prestito fino al 30 giugno 2024 a Fortuna Sittard.