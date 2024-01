Hellas Verona: altro calciatore in partenza, ma possibili nuovi arrivi in queste ore

Secondo quanto riportato da Sky Sport l'attaccante Milan Djuric è pronto a lasciare l'Hellas Verona e già nelle prossime ore potrebbe svolgere le visite mediche con il club brianzolo. Per la definitiva fumata bianca manca soltanto l'ultimo sì da parte della società gialloblù.

Dopo le partenze di Doig, Ngonge, Faraoni, Hongla, Terracciano e Hien, che hanno lasciato il club veneto, anche Djuric ha ormai le valigie pronte.

Intanto la società gialloblù dovrebbe aver chiuso per l'arrivo di Ruben Vinagre, laterale portoghese classe 1999 di proprietà dello Sporting, ma in prestito all'Hull City. Il giocatore, che andrà a rimpiazzare Doig, dovrebbe firmare il suo contratto giovedì 25 gennaio. Si tratterebbe di un'operazione in prestito con opzione di riscatto.

Altro calciatore che potrebbe arrivare alla corte di Baroni è il centrocampista portoghese Dani Silva (23 anni), del Vitoria Guimaraes. Operazione da 2 milioni di euro più bonus. Il classe 2000 dovrebbe firmare un contratto della durata di 4 anni con la società gialloblù.

In casa Hellas Verona potrebbero arrivare anche Reda Belahyane, centrocampista 2004 del Nizza e il centrale kosovaro Edvin Kurtulus in forza all'Hammarby. In caso di arrivo del nuovo difensore anche Amione dovrebbe partire direzione Santos Laguna, squadra messicana.