Hellas Verona-Frosinone: le probabili formazioni

Squadra in casa

Squadra in casa Hellas Verona

Alle ore 15 allo stadio Bentegodi si gioca la gara Hellas Verona-Frosinone, match valido per la 22^ giornata del campionato di serie A. Sifda davvero importante per la corsa salvezza, con la squadra gialloblù che dovrà cercare la vittoria dopo la sconfitta di settimana scorsa contro la Roma. Vedremo se mister Baroni proverà a mettere in campo qualche calciatore arrivato nel mercato di gennaio.

LE PROBABILI FORMAZIONI

HELLAS VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Folorunsho, Serdar, Suslov, Henry, Saponara. All. Baroni.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Brescianini; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Cheddira, Reinier. All.: Di Francesco.