Hellas Verona: due nuovi acquisti e altre possibili partenze

In casa Hellas Verona altra giornata movimentata per quanto riguarda il calciomercato. La società ha annunciato gli arrivi dei centrocampisti Dani Silva e Reda Belahyane. Il primo, acquisito a titolo definitivo da Vitória Sport Clube, nella stagione in corso ha disputato 16 partite realizzando una rete.

Il secondo, acquisito a titolo definitivo da OGC Nizza, nel campionato in corso ha giocato solo una partita in campionato, contro il Rennes, e una partita in Coppa di Francia, contro l’Auxerre. Due acquisti che andranno a sostituire le tante partenze dei giorni scorsi.

A proposito di uscite anche il difensore Koray Günter potrebbe essere vicino ai saluti. Il calciatore e ad un passo dai turchi del Fatih Karagumruk. L'affare, secondo quanto raccolto dalla redazione di tuttomercatoweb, sarebbe molto vicino alla chiusura.

Anche Pawel Dawidowicz potrebbe lasciare Verona direzione Bergamo. Il difensore polacco - come ha riportato anche la Gazzetta dello Sport - è entrato nel mirino dell'Atalanta che ha già avviato una trattativa con il club gialloblù.