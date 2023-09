Hellas battuto dalla Dea, Baroni: «La prestazione è stata buona, ma dobbiamo migliorare davanti»

Altra sconfitta di misura per l'Hellas Verona, superato al Bentegodi dall'Atalanta in occasione del turno infrasettimanale valido per la 6^ giornata di Serie A.

Per portare a casa i tre punti, alla Dea è stato sufficiente il gol siglato nel corso del primo tempo da Koopmeiners: i gialloblù di mister Marco Baroni rimangono così a secco e incassano il secondo ko consecutivo, con un solo pareggio raccolto nelle ultime quattro sfide.

Di seguito le principali dichiarazioni del tecnico toscano al termine dell'incontro, riportate sul sito ufficiale del Club gialloblù:

Mister, qual è la sua analisi di questa partita in cui avete combattuto fino alla fine? «Questa è una caratteristica che a noi non deve mai mancare, anche oggi abbiamo fatto una buona prestazione. L'Atalanta è andata in vantaggio su un'azione in cui avremmo potuto fare meglio. Loro hanno tante certezze, giocano insieme da tanto tempo, ma noi difensivamente abbiamo fatto un'ottima partita. Si sono chiusi molto, hanno fatto una partita feroce e fisica con molti falli, ci hanno messo in difficoltà nel creare occasioni offensive. Quando loro si sono chiusi, avremmo dovuto attaccare di più sulle catene esterne: su questo dovremo migliorare».

Henry è rientrato in campo dopo tanti mesi, è sicuramente un tassello importante per la tua squadra... «È un ragazzo che ho aspettato a mettere in campo, inizialmente avevamo pensato di fargli fare del minutaggio con la Primavera. Con lo stop di Djuric, Henry è diventato la prima alternativa, per questo ho aspettato il tempo necessario per dargli il minutaggio giusto. Oggi si è mosso bene, deve ancora recuperare la sua miglior forma fisica, ha recuperato da un infortunio lungo che credo sia stato ormai superato».

Ora il focus è sulla partita con il Torino... «Sicuramente, la squadra deve sempre rimanere viva, a testa alta. Dobbiamo affrontare delle partite complicate, ma la squadra dal punto prestativo c'è, abbiamo consistenza e buona tenuta fisica e mentale. Andare subito sotto non è facile, ma oggi siamo rimasti vivi e abbiamo condotto il gioco. Sono partite che ci serviranno sicuramente. Dobbiamo migliorare negli ultimi sedici metri e trovare soluzioni».