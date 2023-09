Hellas superato dal Milan, Baroni: «Abbiamo giocato bene, ma serve avere più convinzione»

Ko di misura per l'Hellas Verona, che in occasione della 5^ giornata di Serie A, esce sconfitto dal Milan a San Siro.

Ai rossoneri basta il gol di Leao in apertura per superare i gialloblù di mister Marco Baroni, che nel proseguo di gara non riescono a trovare gli spiragli per agguantare il possibile pareggio.

Di seguito le principali dichiarazioni del tecnico toscano al termine dell'incontro, riportate sul sito ufficiale del Club gialloblù:

Mister, nonostante la sconfitta le squadre hanno giocato alla pari... «Assolutamente. Abbiamo fatto una buona partita. La squadra deve migliorare nell'avere più attenzione e determinazione quando si perdono i palloni, su questo continueremo a lavorare. Abbiamo costruito buone azioni e dobbiamo andare avanti su questa strada».

Lavorerete anche per migliorare il cinismo in fase offensiva? «Sicuramente, dobbiamo essere più determinati e cattivi sotto porta. Dobbiamo giocare con furore, convinzione e cattiveria agonistica al fine di tradurre le nostre occasioni in rete».

Oggi c'è anche un po' di rabbia per un risultato che non è arrivato, questa sensazione verrà trasferita alla squadra? «L'ho detto ai ragazzi, accetto quando gli altri sono superiori, ma dobbiamo cercare di avere un pizzico in più di determinazione. Dobbiamo aggiungere convinzione e cattiveria, fattori che saranno fondamentali. Abbiamo cominciato la partita molto bene, se vogliamo fare bene può capitare di lasciare per strada situazioni come quanto successo oggi».