Hellas, continua il sostegno in favore di ABEO: disponibili all'asta le maglie di Lazio-Verona

La stagione dell'Hellas Verona si è conclusa con uno spettacolare pareggio di 3 a 3, maturato all'Olimpico contro la Lazio. Una partita che per i gialloblù ha fatto registrare anche il record di gol di sempre in una singola stagione di Serie A, ben 65.

Proprio in occasione di quest'ultima sfida di campionato, i giocatori di mister Tudor sono scesi in campo con il kit Third, ossia quello che maggiormente celebra il legame della città scaligera con la figura di Dante Alighieri. Una delle sei maglie messe all'asta su MatchWornShirt tutte 'match issued', è quella di Martin Hongla, autore del gol del definitivo pari che ha chiuso il campionato degli scaligeri, ed esattamente come le altre è resa unica dalla presenza della scritta tratta dall'Inferno 'Coloro che corrono a Verona il drappo verde' all'esterno e non all'interno del retro-maglia.

Insieme a quelle di Dawidowicz, Frabotta, Coppola, Günter e Cancellieri andranno a finanziare, attraverso Hellas Verona Foundation, il progetto Casa ABEO Alloggi a sostegno delle famiglie che assistono i piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica di Verona nel periodo post operatorio.

