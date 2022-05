Lazio-Verona, Hellas in campo con la terza maglia a sostegno di ABEO

Siamo giunti all'ultima partita di campionato per l'Hellas: in occasione della chiusura della splendida annata, i gialloblù scenderanno in campo per l'ultima volta con il kit Third della stagione 2021/22.

Nella serata di oggi, sabato 21 maggio (ore 20.45), allo stadio 'Olimpico' di Roma contro la Lazio, i giocatori scaligeri indosseranno infatti la maglia che maggiormente celebra il legame di Verona con la figura di Dante Alighieri. La divisa, inoltre, avrà una caratteristica che la renderà unica e da collezione: la frase dell''Inferno' normalmente riportata all'interno della casacca sarà - solo in quest'occasione - stampata sulla parte esterna.

La sua unicità la rende perfetta per essere messa all'asta, ancora una volta, per un nobile scopo: attraverso Hellas Verona Foundation, parte delle maglie sarà raccolta e messa a disposizione su MatchWornShirt da martedì 24 maggio (ore 17) fino al 4 giugno. Lo scopo è quello di raccogliere fondi per il progetto Casa Alloggi portato avanti da ABEO Verona, un'iniziativa a sostegno delle famiglie che assistono i piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica di Verona nel periodo post operatorio.