DIRETTA Lazio - Hellas Verona 2-2 | Uno-due Simeone e Lasagna, poi Cabral e pareggio di Felipe Anderson

Allo stadio 'Olimpico' si gioca Lazio-Hellas Verona, match valido per la 38^ e ultima giornata della Serie A TIM 2021/22.

Il tabellino LIVE

LAZIO - HELLAS VERONA 2-2

Reti: 6' pt Simeone, 14' pt Lasagna, 16' pt Cabral, 29' pt Felipe Anderson

La cronaca LIVE

PRIMO TEMPO - Gialloblù in campo con tante novità per quest'ultima partita di campionato: Berardi tra i pali, Coppola in difesa, Veloso e Hongla in mediana.

2'. Un passaggio corto di Sutalo costa il primo cartellino giallo ad Hongla, costretto ad abbattere Cabral.

6'. Hellas già avanti! Un traversone lungo di Faraoni viene raccolto sull'altro fronte da Lazovic, bravo a pennellare perfettamente sulla testa di Simeone, che da due passi incorna in rete.

8'. Occasione per i biancocelesti: Felipe Anderson scappa via sulla destra, appoggiando da fondo campo a rimorchio per Cabral, che non trova di poco lo specchio della porta.

9'. Su una punizione insidiosa calciata da Cataldi, Luiz Felipe non riesce a trovare la deviazione vincente per un soffio.

10'. Un rimpallo libera Lasagna in area, che da posizione defilata calcia forte ma totalmente fuori misura.

14'. Raddoppio Verona! Un sinistro letale da fuori area di Lasagna regala il bis ai gialloblù: palla in fondo al sacco dopo essere sbattuta su entrambi i pali.

16'. Accorcia subito la Lazio. Felipe Anderson, servito in profondità da Zaccagni, appoggia indietro per Cabral. Il tiro dell'attaccante, deviato in modo decisivo da Sutalo, sorprende Berardi.

20'. Ammonito Luiz Felipe per un'entrata irruente su Simeone.

23'. Cartellino giallo anche per Veloso, punito per una scivolata su Zaccagni. Ammonito Tudor per relative proteste.

29'. Pareggio biancoceleste. Felipe Anderson vince una serie di rimpalli e si presenta di fronte a Berardi, infilandolo con il destro.

30'. Primo cambio per Tudor: dentro Casale per Sutalo.

32'. Strakosha sbaglia il rinvio, regalando palla a Caprari: il trequartista scaligero prova la conclusione dal limite dell'area, ma il tentativo è troppo centrale.

37'. Hongla tenta una volèe difficile dalla distanza: palla ampiamente a lato.

38'. Ripartenza veloce di Felipe Anderson, che passa per Lazzari: l'esterno crossa verso il centro, dove Basic incorna tra le braccia di Berardi.

Le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Marusic, Acerbi, Luiz Felipe; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Cabral, Zaccagni

A disposizione: Reina, Marius, Lucas Leiva, Akpa Akpro, Pedro, Kamenovic, Romero, Hysaj, Radu, Moro, Bertini

Allenatore: Maurizio Sarri

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Berardi; Ceccherini, Coppola, Sutalo (da 30' pt Casale); Faraoni, Veloso, Hongla, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone

A disposizione: Chiesa, Montipò, Cancellieri, Bessa, Dawidowicz, Depaoli, Frabotta, Retsos, Tameze, Praszelik

Allenatore: Igor Tudor

Arbitro: Andrea Colombo (Sez. AIA di Como)

Assistenti: Palermo (Sez. AIA di Bari), Bercigli (Sez. AIA di Firenze)

NOTE. Ammoniti: Hongla, Luiz Felipe, Veloso, Tudor.